Όμ. Τσάπαλος: Ρυθμίσεις “ανάσα” για τα παλιά χρέη – 72 δόσεις και χαμηλότερο όριο ένταξης στον εξωδικαστικό

Δέσμη μέτρων τίθεται σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο, με αιχμή τις νέες ρυθμίσεις οφειλών όπως ανέλυσε ο ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Μεταξύ άλλων, διευρύνεται η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, θεσπίζεται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιά χρέη και παρέχεται δυνατότητα άρσης κατασχέσεων με την καταβολή μέρους της οφειλής.

Τα μέτρα στοχεύουν στην ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την αποπληρωμή οφειλών και ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσάπαλος, το κατώφλι της ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμισης οφειλών μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον οφειλέτες.

“Δίνουμε τη δυνατότητα σε πάνω από 300.000 συμπολίτες μας να ενταχθούν”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάπαλος υπογραμμίζοντας πως πρόκειται κυρίως για μικροοφειλέτες που έως τώρα έμεναν εκτός ρύθμισης.

Παράλληλα, εισάγεται και μια κομβική αλλαγή καθώς διαχωρίζεται η κύρια κατοικία από την υπόλοιπη περιουσία. Με τον τρόπο αυτό, η πρώτη κατοικία προστατεύεται, εφόσον το επιλέξει ο οφειλέτης, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν για την ταχύτερη απομείωση του χρέους.

Νέα ρύθμιση 72 δόσεων – “Ανάσα” για παλαιά χρέη

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ρύθμισης έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023.

Η ρύθμιση αυτή καλύπτει περίπου το 90% των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, ενώ αφορά δυνητικά πάνω από 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 400.000 επιχειρήσεις.

Ο κ. Τσάπαλος ξεκαθάρισε πως το χρονικό όριο δηλαδή για χρέη έως το τέλος του 2023 δεν είναι τυχαίο, καθώς εάν μετατρέπονταν σε 74 δόσεις όλες οι ενεργές ρυθμίσεις που τώρα είναι στις 24, θα δημιουργούνταν τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Την ίδια στιγμή δημιουργείται η δυνατότητα άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσάπαλος, οι πολίτες μπορούν να επανακτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους καταβάλλοντας το 25% της οφειλής εφάπαξ και ρυθμίζοντας το υπόλοιπο σε έως 24 δόσεις.

Το μέτρο στοχεύει κυρίως στην επανένταξη επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς, όπως σημείωσε, “απελευθερώνει δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που σήμερα δεν μπορούν να κινηθούν οικονομικά”.