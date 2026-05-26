cnbc:-Πώς-ο-πόλεμος-στο-Ιράν-βάζει-«φωτιά»-στο-όραμα-των-χωρών-του-Κόλπου-για-την-Τεχνητή-Νοημοσύνη

Η κρίση στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να καταστεί κομβικός άξονας για τη τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με το CNBC. Δημιουργούνται ερωτήματα όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα των υποδομών και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ επιδιώκουν τα τελευταία χρόνια να αξιοποιήσουν στο βέλτιστο βαθμό τη γεωστρατηγική τους θέση και την άφθονη, χαμηλού κόστους ενέργεια, προκειμένου να πρωταγωνιστήσουν στη νέα δοκιμασία της τεχνητής νοημοσύνης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο στόχος και τα μέσα

Τα προηγούμενα χρόνια τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποίησαν την ενεργειακή τους υπεροχή για να καταστήσουν μία οικονομική μηχανή διαφοροποιημένη αναλογικά με τα υπόλοιπα κράτη της Δύσης.

Η πρόσβαση του Κόλπου σε άφθονους υδρογονάνθρακες, η μεγάλης κλίμακας ικανότητα παραγωγής ενέργειας και η σχετικά χαμηλού κόστους ηλεκτρική ενέργεια κατέστησε τη περιοχή ιδανική για τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο εταιρείες όπως η CISCO, η Oracle, η Amazon Web Services, η Microsoft και η Google επέκτειναν τη συνεργασία τους στη περιοχή με τοπικούς εταίρους.

Σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Ο διαρκώς αυξανόμενος γεωπολιτικός κίνδυνος στη Μέση Ανατολή ωστόσο, ενδέχεται να επηρεάσει την υλοποίηση έργων τεχνικής νοημοσύνης, σύμφωνα με αναλυτές.

Μάλιστα όπως αναφέρει το CNBC δύο κέντρα δεδομένων της Amazon στα ΗΑΕ υπήρξαν άμεσος στόχος στις αρχές του πολέμου. Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και τα στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να είναι κλειστά, προμηνύοντας ένα μέλλον ιδιαίτερα αβέβαιο για τη περιοχή και τις ενδεχόμενες επενδύσεις.

Οι κίνδυνοι μετατράπηκαν από αμιγώς ψηφιακούς όπως είναι οι κυβερνοαπειλές σε άμεσους, φυσικούς, στρατιωτικούς κίνδυνους.

Ενεργειακό κόστος

Η περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εγείρει ερωτήματα σχετικά με την υλοποίηση έργων τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδύσεις χρειάζονται χρόνο, καθώς προστίθενται κίνδυνοι νέας φύσεως που δεν είχαν προβλεφθεί στο παρελθόν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτήρισε τη κρίση στη Μέση Ανατολή ως τη μεγαλύτερη διακοπή του εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία.

Το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσε άλμα άνω του 55%, από περίπου 72 δολάρια το βαρέλι σε σχεδόν 120 δολάρια στο αποκορύφωμά του τους τελευταίους τρεις μήνες.

Στα ΗΑΕ οι τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 30% για τους καταναλωτές από τον Απρίλιο, γεγονός που αναδεικνύει ότι ακόμα και κράτη πλούσια σε ενεργειακούς πόρους μπορούν να είναι ευάλωτα.

Τα κέντρα δεδομένων οφείλουν να θωρακιστούν φυσικά ίσως και να κατασκευαστούν υπογείως σύμφωνα με τη Ray από το Atlantic Council. Η ίδια, συμπλήρωσε πως θα έπρεπε να εξεταστεί η διαφοροποίηση μέσω της κατασκευής τους εκτός χώρας, «καθώς η υποδομή κέντρων δεδομένων που χρειάζονται τα ΗΑΕ για να εκπληρώσουν τις παγκόσμιες και περιφερειακές φιλοδοξίες τους δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται αποκλειστικά εντός των ΗΑΕ».

Τι πιστεύουν οι στρατηγικοί δρώντες και οι επενδυτές

Οι κύριοι δρώντες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δηλώνουν ότι ο πόλεμος δεν θα κάμψει τις φιλοδοξίες τους σύμφωνα με το CNBC.

Αν και το ενδιαφέρον εξακολουθεί να είναι υψηλό ορισμένες εταιρείες όπως η Pure Data Center Group έχουν παγώσει προσωρινά τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Ο Ταρέκ Αμίν, Διευθύνων Σύμβουλος της HUMAIN της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε στο CNBC ότι η «η κλίμακα της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα», τονίζοντας τη «μεγάλη γεωγραφική της έκταση», τους «άφθονους ενεργειακούς πόρους, τους παγκόσμιας κλάσης διαδρόμους συνδεσιμότητας και την ικανότητα δημιουργίας μακροπρόθεσμα ανθεκτικών υποδομών AI σε μεγάλη κλίμακα».

«Η μελλοντική οικονομία της AI θα απαιτήσει από τα έθνη να σκεφτούν πέρα από μεμονωμένες εγκαταστάσεις και να στραφούν προς ολοκληρωμένα οικοσυστήματα υποδομών, σχεδιασμένα για αξιοπιστία, επεκτασιμότητα και παγκόσμια εμβέλεια», κατέληξε ο Αμίν.

Η σύγκρουση ενδεχομένως ανέτρεψε την αίσθηση μακροπρόθεσμης σταθερότητας στη Μ. Ανατολή υπενθυμίζοντας την αμφιλεγόμενη δομή της. Τα κράτη του κόλπου καλούνται να βρουν ευέλικτες λύσεις καθώς οι υποδομές χρειάζονται φυσική και γεωγραφική θωράκιση και προσαρμοστικότητα.