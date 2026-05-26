FT: Ο πόλεμος στο Ιράν «τρώει» τους μισθούς στη Δύση – Οι τιμές τρέχουν πιο γρήγορα από τις αποδοχές

Νέα πίεση δέχονται τα νοικοκυριά στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Δύσης, καθώς η ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να «ροκανίζει» ξανά τους πραγματικούς μισθούς, απειλώντας να ανατρέψει την εύθραυστη ανάκαμψη του βιοτικού επιπέδου μετά το σοκ του πληθωρισμού του 2022.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα των Financial Times, οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των μεταφορών – εξαιτίας της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ – οδηγούν πλέον τον πληθωρισμό να κινείται ταχύτερα από τις μισθολογικές αυξήσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,8% τον Απρίλιο, ενώ οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 3,6%, κάτι που σημαίνει ότι οι πραγματικοί μισθοί πέρασαν ξανά σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια.

Το Ορμούζ πυροδοτεί νέο κύμα ακρίβειας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εκτόξευση των τιμών σε καύσιμα και αεροπορικά εισιτήρια μετά την κρίση στα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί νέα ασφυκτική πίεση στους καταναλωτές.

«Ο πόλεμος διαταράσσει τις αλυσίδες εφοδιασμού και θα ωθήσει τις τιμές υψηλότερα ακόμη και αν τα Στενά άνοιγαν αύριο», προειδοποίησε η επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG US, Νταϊάν Σουόνκ.

Η εικόνα είναι αντίστοιχη και στη Βρετανία, όπου οι πραγματικές αποδοχές αυξήθηκαν μόλις κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι οικονομολόγοι θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα περάσουν σύντομα σε αρνητικό έδαφος, καθώς ο πληθωρισμός επιταχύνεται και η αγορά εργασίας εξασθενεί.

Ευρωζώνη: Από την ανάκαμψη στον φόβο ύφεσης

Στην Ευρωζώνη, η νέα ενεργειακή κρίση θεωρείται σοβαρό πισωγύρισμα για εργαζομένους που μόλις είχαν αρχίσει να ανακτούν τις απώλειες που προκάλεσε το πληθωριστικό σοκ του 2022.

Ο οικονομολόγος της Pantheon Macroeconomics, Κλάους Βίστέσεν, εκτιμά ότι η αύξηση των πραγματικών μισθών στην Ευρωζώνη θα κινηθεί κοντά στο μηδέν το 2026, ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία μπορεί ήδη να είναι «βαθιά αρνητική».

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς δεν διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για γενναίες παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών.

Παράλληλα, αναλυτές της Capital Economics προειδοποιούν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης κινείται πλέον όλο και πιο κοντά σε ήπια ύφεση, εφόσον παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Διπλός φόβος για κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες

Οι οικονομολόγοι βλέπουν πλέον δύο μεγάλους κινδύνους.

Ο πρώτος είναι ότι τα νοικοκυριά θα περιορίσουν την κατανάλωση λόγω της πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα, επιβραδύνοντας περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη και πιέζοντας την αγορά εργασίας.

Ο δεύτερος φόβος είναι ότι οι εργαζόμενοι θα επιχειρήσουν να διεκδικήσουν μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών, προκαλώντας έναν νέο κύκλο επίμονου πληθωρισμού ακόμη και αν οι τιμές της ενέργειας αποκλιμακωθούν αργότερα.

Όπως σημειώνει ο επικεφαλής οικονομολόγος της JPMorgan στις ΗΠΑ, Μάικλ Φερόλι, η συρρίκνωση των πραγματικών μισθών συνδέεται άμεσα με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και θα μπορούσε να αντιστραφεί μόνο αν υπάρξει αποκλιμάκωση και υποχώρηση των τιμών ενέργειας.