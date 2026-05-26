Mango: Ο κατηγορούμενος γιος του ιδρυτή παραιτείται από τη διοίκηση – Αρνείται τις κατηγορίες

Ο Τζόναθαν Άντιτς παραιτήθηκε προσωρινά από τη Mango και δηλώνει μέσω επιστολής, πως θα αποδείξει την αθωότητά του.

Ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, Ισάκ Άντιτς, αρνείται τις κατηγορίες που τον θέλουν να εμπλέκεται στον θάνατο του πατέρα του, χαρακτηρίζοντάς τες «βαριές, άδικες και αβάσιμες». Σε ανοιχτή επιστολή του, που αποτελεί την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση, ανακοίνωσε παράλληλα την προσωρινή αποχώρησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του ομίλου, προκειμένου να επικεντρωθεί στην υπεράσπισή του.

«Έχει κατασκευαστεί μια δημόσια αφήγηση που είναι μονόπλευρη, βγαλμένη από τα συμφραζόμενα και διαστρεβλωμένη, και η οποία έχει δημιουργήσει μια αίσθηση ενοχής που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γνωρίζω ότι η αποδόμησή της θα απαιτήσει χρόνο, προσπάθεια και έντονη αφοσίωση», ανέφερε ο Άντιτς στην επιστολή του. «Λαμβάνω την απόφαση αυτή με θλίψη, αλλά πεπεισμένος ότι είναι το καλύτερο για την επιχείρηση και για μένα. Ξεκινώ αυτή την διαδικασία με ηρεμία και αποφασιστικότητα, και έχω την ανάγκη να συγκεντρώσω όλη μου την ενέργεια για να αποδείξω την αθωότητά μου».

Ο 45χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι του Μονσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη. Ο Ισάκ Άντιτς έπεσε από γκρεμό ύψους άνω των 100 μέτρων, ενώ βρισκόταν μόνος με τον γιο του. Ο Τζόναθαν διορίστηκε εκτελεστικός αντιπρόεδρος της εταιρείας χαρτοφυλακίου της Mango τον Ιανουάριο του 2025, περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Αρχικά, οι Αρχές αντιμετώπισαν το περιστατικό ως δυστύχημα, ωστόσο η υπόθεση άνοιξε εκ νέου και πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος του ιδρυτή της Mango ενδέχεται να μην ήταν τυχαίος, ενώ γίνεται λόγος για πιθανό «ενεργό και προμελετημένο ρόλο» του Τζόναθαν Άντιτς.

Ο ίδιος, πάντως, επιμένει στην αθωότητά του και υποστηρίζει ότι έχει δημιουργηθεί μια στρεβλή δημόσια εικόνα εις βάρος του. «Κατασκευάστηκε ένα δημόσιο αφήγημα βασισμένο σε αποσπασματικά και παραποιημένα στοιχεία, που δημιούργησαν μια αίσθηση ενοχής χωρίς σχέση με την πραγματικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του.

Ο Τζόναθαν Άντιτς είχε συλληφθεί προσωρινά και κατέβαλε εγγύηση ύψους 1 εκατ. ευρώ ώστε να αποφύγει την προσωρινή κράτηση. Παράλληλα σημειώνει πως η απώλεια του πατέρα του αποτέλεσε ένα βαθύ τραύμα, το οποίο επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. «Πριν από περίπου δεκαεπτά μήνες έχασα τον πατέρα μου σε συνθήκες εξαιρετικά οδυνηρές για μένα, την οικογένειά μου και το στενό μας περιβάλλον. Στο πένθος αυτό ήρθε να προστεθεί το γεγονός ότι πρέπει να ζήσω με την βαρύτερη και πιο άδικη και αβάσιμη κατηγορία που μπορεί να βαρύνει κάποιον», γράφει.

Στην επιστολή του επιχειρεί επίσης να απαντήσει στους ισχυρισμούς περί προβληματικής σχέσης με τον πατέρα του. Δικαστικά έγγραφα κάνουν λόγο για εντάσεις μεταξύ τους, λόγω της εμμονής του Τζόναθαν με τα χρήματα, αλλά και για μηνύματα που εξέφραζαν «αισθήματα μίσους, δυσαρέσκειας και σκέψεων θανάτου, κατηγορώντας τον πατέρα του για την κατάστασή του», σύμφωνα με το Reuters.

«Μοιραστήκαμε πολλές ευτυχισμένες, αξέχαστες και γεμάτες αγάπη στιγμές μαζί. Όπως συμβαίνει σε τόσες πολλές οικογένειες, αντιμετωπίσαμε και δύσκολες και απαιτητικές στιγμές, τις οποίες ξεπεράσαμε με μεγάλη προσπάθεια, γενναιοδωρία και αλληλοϋποστήριξη», έγραψε ο 45χρονος.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Mango εξέδωσαν ανακοίνωση, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή τους προς τον Τζόναθαν και εκδήλωσαν την εμπιστοσύνη τους ότι η δικαστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί θετικά και το συντομότερο δυνατό.