micron:-Έσπασε-για-πρώτη-φορά-το-φράγμα-του-1-τρισ.-δολαρίων-σε-κεφαλαιοποίηση

«Έσπασε» για πρώτη φορά το φράγμα του 1 τρισ. δολαρίων η κεφαλαιοποίηση της Micron, με την μετοχή της να σημειώνει άλμα 18% στις συναλλαγές της Wall Street, εν μέσω της αστείρευτης ζήτησης για τα τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εκρηκτική άνοδος της μετοχής πυροδοτήθηκε αφότου η UBS σχεδόν τριπλασίασε την τιμή-στόχο από τα 535 δολάρια στα 1.625 δολάρια προβλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 116% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Η Micron Technology συγκαταλέγεται στη νέα γενιά κατασκευαστών τσιπ που επωφελούνται από την επόμενη φάση της «κούρσας» της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές στρέφονται μαζικά σε μετοχές που συνδέονται με επεξεργαστές και μνήμες σε μια αγορά που μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε η Nvidia.

Σημειώνεται πως μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η Micron Technology ξεπέρασε κεφαλαιοποίηση 700 δισ. δολαρίων και εισήλθε στις τάξεις των πολυτιμότερων τεχνολογικών εταιρειών των ΗΠΑ.