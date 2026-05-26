starlink-amazon:-Πιθανή-η-είσοδος-στο-σχέδιο-της-ΕΕ-για-το-φάσμα-δορυφορικής-κινητής-τηλεφωνίας

Το Starlink του Έλον Μασκ και η επιχείρηση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς της Amazon ενδέχεται να αποκτήσουν μέρος του ευρωπαϊκού φάσματος συχνοτήτων για κινητή δορυφορική τηλεφωνία το επόμενο έτος, σύμφωνα με όσα δήλωσαν δύο άτομα που έχουν άμεση γνώση του θέματος.

Ωστόσο, ανέφεραν ότι τα δύο τρίτα του δορυφορικού φάσματος, το οποίο επιτρέπει στις κινητές συσκευές και τα οχήματα να επικοινωνούν άψογα ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, θα προορίζονται για ευρωπαϊκές εταιρείες.

Οι αμερικανικές εταιρείες Viasat και EchoStar κατέχουν άδειες που λήγουν τον Μάιο του 2027 και η Κομισιόν εξετάζει τον τρόπο κατανομής του μελλοντικού φάσματος, την ίδια στιγμή που η Ένωση επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία.

Το σύστημα IRIS2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελείται από 290 δορυφόρους σε πολλαπλές τροχιές και αποτελεί απάντηση στο Starlink, θα είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που θα λάβουν μέρος του φάσματος, ανέφεραν οι πηγές, σύμφωνα με το Reuters.

Βρετανικές και νορβηγικές εταιρείες μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για άδεια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι λεπτομέρειες της πρότασης, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη, ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη συνεδρίαση των επιτρόπων την ίδια ημέρα.

Η πηγή ανέφερε ότι η επιμονή ενός επιτρόπου να διατεθεί το σύνολο του φάσματος αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τους έφερε σε αντίθεση με την επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Henna Virkkunen, η οποία δεν επιθυμεί να αποκλείσει καμία εταιρεία. Η πηγή πρόσθεσε ότι η Virkkunen φαίνεται να κερδίζει τη διαμάχη.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Thomas Regnier, δήλωσε ότι η δορυφορική συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ είναι «συνώνυμη με την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την ικανότητα», δεδομένου του τρέχοντος γεωπολιτικού πλαισίου.

«Η δορυφορική συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της τεχνολογικής μας κυριαρχίας, της ασφάλειάς μας και της άμυνάς μας, όπως επισημαίνεται και από το πρόγραμμα IRIS2», δήλωσε.