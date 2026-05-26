viohalco:-Εγκρίθηκε-η-διανομή-μεικτού-μερίσματος-0,27-ευρώ/μετοχή

Η Viohalco γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 26 Μαΐου 2026, αποφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και τη διανομή μεικτού* μερίσματος 0,27 ευρώ ανά μετοχή.

Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων του μερίσματος (record date) είναι η Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026). Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, μέσω της τράπεζας ING Belgium.

Όσον αφορά στους μετόχους που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, και τηρούνται στο αποθετήριο Euronext Securities Athens, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των Χειριστών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), αφού τα ποσά καταβληθούν στους Χειριστές από το αποθετήριο Euronext Securities Athens.