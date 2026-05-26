wall:-Η-micron-«σπάει»-το-φράγμα-του-$1-τρισ.-και-οδηγεί-τον-s&p-500-σε-νέο-ρεκόρ

Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κατέγραψαν νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά την Τρίτη 26/5, με αιχμή τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις προοπτικές μιας πιθανής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο ευρύς δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,61% και έκλεισε στις 7.519,12 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,19% στις 26.656,18 μονάδες. Και οι δύο δείκτες έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 118,02 μονάδες ή 0,23%, κλείνοντας στις 50.461,68 μονάδες. Οι αμερικανικές αγορές είχαν παραμείνει κλειστές τη Δευτέρα λόγω της αργίας Memorial Day.

Οι μετοχές της Micron Technology εκτινάχθηκαν κατά 19% και ξεπέρασαν κεφαλαιοποίηση 1 τρισ. δολαρίων, εν μέσω αισιοδοξίας των αναλυτών για τον κλάδο. Η UBS βλέπει μάλιστα πάνω από 100% περιθώριο ανόδου για τη μετοχή, επικαλούμενη τα οφέλη από τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες της εταιρείας. Η μετοχή είχε κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα με σημαντικά κέρδη, αν και είχε ξεκινήσει με απώλειες λόγω ευρύτερης πίεσης στις μετοχές μνήμης.

Οι ανταγωνιστικές εταιρείες ημιαγωγών Seagate Technology και Western Digital ακολούθησαν την άνοδο της Micron, ενισχυόμενες κατά 4% και 8% αντίστοιχα. Το ETF Roundhill Memory (DRAM) σημείωσε άνοδο 15% και κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης «προχωρούν καλά». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να περάσουν στην επίθεση αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα «αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν νωρίς την Τρίτη. Στόχοι φέρονται να περιλάμβαναν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ επέδειξαν «συγκράτηση κατά την ισχύουσα εκεχειρία» μεταξύ των δύο χωρών.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ανέκαμψε από τα χαμηλά του μετά τα πλήγματα, με τα συμβόλαια Ιουλίου του West Texas Intermediate να υποχωρούν κατά 2,81% στα 93,89 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, το Brent ενισχύθηκε κατά 3,58% και διαμορφώθηκε στα 99,58 δολάρια το βαρέλι.

«Οι επενδυτές είναι, θα έλεγα, παθολογικά αισιόδοξοι ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και ότι τα πράγματα θα επιστρέψουν στην κατάσταση πριν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Ρον Αλμπαχάρι, επικεφαλής επενδύσεων της LNW.

«Υπάρχει μια μάχη μέσα στην αγορά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι επενδυτές πιστεύουν σε ένα κύμα επενδύσεων σε κεφαλαιουχικές δαπάνες που στηρίζει την άνοδο, ενώ η βάση της αμερικανικής οικονομίας παραμένει «σχετικά εύθραυστη», με τον πληθωρισμό να «γίνεται πιθανότατα συστημικός».

Η πτώση του πετρελαίου ενίσχυσε τις μετοχές την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς το αμερικανικό αργό κατέγραψε τη χειρότερη εβδομάδα από τις 17 Απριλίου. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,9% την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σερί εβδομαδιαίων κερδών από τα τέλη του 2023. Ο Dow ενισχύθηκε 2,1%, σημειώνοντας την τρίτη ανοδική εβδομάδα στις τέσσερις τελευταίες. Ο Nasdaq ανέβηκε 0,5%, την έβδομη άνοδό του σε οκτώ εβδομάδες.

Ωστόσο, με το πετρέλαιο να παραμένει πάνω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά και τις πληθωριστικές πιέσεις να παραμένουν υψηλές, οι προσδοκίες των επενδυτών για χαλάρωση της πολιτικής της Federal Reserve έχουν περιοριστεί. Μάλιστα, οι traders τιμολογούν περίπου 11% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Ιούλιο, από 0,9% πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με το CME Group FedWatch Tool.