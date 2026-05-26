wall-street:-Τεχνολογία-και-γεωπολιτικές-προσδοκίες-«εκτοξεύουν»-τις-μετοχές

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν ανοδικά την Τρίτη 26/5, με επικεφαλής τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 120 μονάδες ή 0,24% στις 50.700,11 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,62% στις 7.520,17 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 1,02% στις 26.611,761 μονάδες. Οι αμερικανικές αγορές παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα λόγω της αργίας της Memorial Day.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Micron Technology, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά 12%, εν μέσω αισιοδοξίας από αναλυτές της Wall Street. Η UBS, ειδικότερα, εκτιμά ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου άνω του 100%, επικαλούμενη τα οφέλη από τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες της εταιρείας. Η Micron είχε ήδη ολοκληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα με σημαντικά κέρδη, παρά τις αρχικές πιέσεις που είχε δεχθεί λόγω της ευρύτερης πτώσης στον κλάδο των memory chips.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και άλλες εταιρείες του κλάδου, με τις Seagate Technology και Western Digital να ενισχύονται κατά 2% και 4% αντίστοιχα. Το ETF Roundhill Memory (DRAM) σημείωσε άνοδο 9%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου «προχωρούν καλά». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να περάσουν σε επιθετικές ενέργειες εάν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν «αμυντικά πλήγματα» στο νότιο Ιράν νωρίς την Τρίτη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς, στόχοι των επιθέσεων ήταν μεταξύ άλλων θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες. Όπως πρόσθεσε, οι ΗΠΑ επέδειξαν «αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας» μεταξύ των δύο χωρών.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν από τα χαμηλά τους μετά τα πλήγματα, με το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate για παράδοση Ιουλίου να διαπραγματεύεται 4% χαμηλότερα, στα 92 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, αντίθετα, κινήθηκε 3% υψηλότερα, στα 99 δολάρια το βαρέλι.

«Η επικρατούσα εκτίμηση εξακολουθεί να θεωρεί πιθανή μια μορφή αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσα στις επόμενες ημέρες. Το βασικό ερώτημα είναι πόσο από αυτό το σενάριο έχει ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές», ανέφερε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,9%, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από τα τέλη του 2023. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 2,1%, σημειώνοντας την τρίτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες τέσσερις, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 0,5%, πετυχαίνοντας την έβδομη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες οκτώ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα θεμελιώδη μεγέθη στηρίζουν, τουλάχιστον εν μέρει, το ράλι της αγοράς», δήλωσε ο Άνταμ Πάρκερ της Trivariate Research. Όπως εξήγησε, οι προβλέψεις για αύξηση εταιρικών κερδών κατά 23% φέτος και 16% το επόμενο έτος ενισχύουν την επενδυτική αισιοδοξία, παρά τις υψηλές αποτιμήσεις.

Η πτώση των τιμών πετρελαίου την προηγούμενη εβδομάδα ενίσχυσε επίσης τις μετοχές. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 8,4%, σημειώνοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τις 17 Απριλίου.

Ωστόσο, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τις αρχές του έτους και οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν, οι προσδοκίες των επενδυτών για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Fed έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 8,5% για αύξηση επιτοκίων τον Ιούλιο, έναντι μόλις 0,9% πριν από έναν μήνα.