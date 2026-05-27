Άδειο-το-ταμείο-του-Συμβουλίου-Ειρήνης-του-Ντόναλντ-Τραμπ-παρά-τις-δεσμεύσεις-ηγετών-για-17-δισ.-δολάρια,-λένε-οι-ft

Το ταμείο που συστάθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα για το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση, παρά τις υποσχέσεις περί καταβολής συνολικού ύψους 17 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ και άλλους παγκόσμιους ηγέτες, ανέφεραν οι Financial Times, επικαλούμενοι τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

«Υπήρξαν διάφορες επιλογές για τη λήψη χρηματοδότησης, αλλά μέχρι στιγμής οι δωρητές επέλεξαν άλλες οδούς», είπε αξιωματούχος του Συμβουλίου στους FT. Ο λογαριασμός της JPMorgan δεν υποχρεούται να αναφέρει την οικονομική του κατάσταση στους δωρητές ή τα μέλη του συμβουλίου, σε αντίθεση με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η αναφορά των οικονομικών

Το Συμβούλιο Ειρήνης που έστησε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, δεσμεύεται να αναφέρει τα οικονομικά του στην εκτελεστική του επιτροπή «σε κατάλληλο χρόνο», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το Μαρόκο έχει συνεισφέρει περίπου 20 εκατ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του γραφείου του Νικόλαϊ Μλάντενοφ, «αντιπροσώπου υψηλού προφίλ» για τη μεταπολεμική Γάζα, και τους μισθούς της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που σχηματίστηκε από το συμβούλιο για τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνεισέφεραν 100 εκατ. δολάρια για την εκπαίδευση νέας αστυνομίας στη Γάζα, αλλά τα κεφάλαια είναι «παγωμένα» και το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεσμεύτηκε να ανακατανείμει περίπου 1,2 δισ. δολάρια για έργα στο πλαίσιο της ατζέντας του συμβουλίου, αλλά τα χρήματα δεν έχουν ακόμη διατεθεί. Ανώτερος συνεργάτης του Κογκρέσου δήλωσε ότι «κανένα από αυτά τα χρήματα δεν διαχειρίζεται το Συμβούλιο Ειρήνης και οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να το εξουσιοδοτήσουν να τα διαχειριστεί».

Ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασε μοντέλα για μια «φουτουριστική» Γάζα με τεχνολογία AI, πύργους και πολυτελείς εγκαταστάσεις. Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ, του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας εκτιμά ότι απαιτούνται πάνω από 70 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της περιοχής την επόμενη δεκαετία. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιθυμεί να διαθέσει 50 εκατ. δολάρια απευθείας στο συμβούλιο, αλλά δεν έχει γίνει διανομή, με αξιωματούχους να διαβεβαιώνουν ότι το συμβούλιο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια μέχρι να εγκατασταθούν τα απαραίτητα συστήματα.

Επιπλέον, το συμβούλιο έχει ξεκινήσει διαδικασίες ανάθεσης έργων ασφάλειας και ανοικοδόμησης, αλλά δεν έχει ανατεθεί, ακόμα, κανένα συμβόλαιο, καθώς η Χαμάς δεν έχει αποστρατικοποιηθεί.

Καμία πρόοδος στη Γάζα

Ο Τραμπ είχε παρουσιάσει σχέδιο πολλαπλών φάσεων που προέβλεπε αποστρατικοποίηση της Χαμάς, αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και ανοικοδόμηση της Γάζας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε κανένα από αυτά τα τρία κρίσιμα ζητήματα.

Αμερικανοί βουλευτές έχουν ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το συμβούλιο, τις δραστηριότητές του και τη νομική του υπόσταση. Ορισμένοι αμφισβητούν αν πληροί τα κριτήρια για διεθνή οργανισμό ικανό να λάβει αμερικανικά κεφάλαια. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπράιαν Σατς δήλωσε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο το περιέγραψε ως «οντότητα του ΟΗΕ για ανθρωπιστικά και ανοικοδομητικά έργα στη Γάζα», ενώ ο Τραμπ το περιγράφει ως «κάτι σαν βασιλικό δικαστήριο».

Ο Παλαιστίνιος – Αμερικανός επιχειρηματίας δρ. Μπίσαρα Μπαχμπάχ ανέφερε ότι το συμβούλιο δεν έχει ξεκινήσει δράσεις στη Γάζα λόγω «έλλειψης χρηματοδότησης», και πρόσθεσε ότι «όταν πάνε στη Γάζα, οι άνθρωποι θα στραφούν σε αυτούς για βοήθεια, αλλά δεν έχουν εργαλεία, δεν έχουν μέσα».

Ο εκπρόσωπος του συμβουλίου τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα «για να διαχειριστεί τη ροή υπηρεσιών και αγαθών που προβλέπονται από το σχέδιο» και διευκρίνισε: «Δεν κρύβουμε χρήματα σε λογαριασμό και μετά αναθέτουμε συμβόλαια που δεν μπορούν να παραδοθούν».