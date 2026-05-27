“Αγοραστής”-των-ελληνικών-τραπεζών-παραμένει-η-ubs,-οι-τιμές-στόχοι-και-το-ράλι-που-έρχεται

– –

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Bullish για τις ελληνικές τράπεζες δηλώνει η UBS μετά και τα αποτελέσματα α’ τριμήνου, επισημαίνοντας πως το story τους συνεχίζει ισχυρό και έτσι βλέπει περιθώρια για ράλι έως και 32%. Όπως τονίζει, ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένει περιορισμένος για τον κλάδο, με τις διαρθρωτικές επενδύσεις να συνεχίζονται.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η UBS, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου των ελληνικών τράπεζων έδειξαν πως οι βασικές τάσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με κάποια πτώση στα έσοδα, με αποτέλεσμα μέτριες αναβαθμίσεις των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026. Ένα βασικό θέμα είναι οι αυξητικές εξαγορές που συνεχίζουν να αυξάνουν τα ROTE, όπως επισημαίνει. Έχει επίσης δει πολλά προγράμματα εθελοντικής μείωσης προσωπικού στο τρίμηνο με συναφή κόστη κάτω από το όριο, υποστηρίζοντας την αποδοτικότητα κόστους στο μέλλον. Οι ελληνικές τράπεζες ανέφεραν ότι ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένει περιορισμένος, με τις διαρθρωτικές επενδύσεις να συνεχίζονται. Συνεπώς, όπως επισημαίνει η UBS, “παραμένουμε αγοραστές “.

Συγκεκριμένα, για την Alpha Bank η τιμή-στόχος τοποθετείτε στα 4,90 ευρώ με περιθώριο ανόδου 32%, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 11,20 ευρώ με περιθώριο ανόδου 28%, για την Εθνική στα 18,20 ευρώ με περιθώριο ανόδου 26% και για την Eurobank στα 4,70 ευρώ με περιθώριο ανόδου 21%. Και για τις τέσσερις συστημικές η UBS διατηρεί τη σύσταση buy.

Οι αποτιμήσεις είναι ελκυστικές, έρχεται περαιτέρω re-rating

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται με P/E 8,1x για το 2027, ένα discount 13% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, τονίζει η UBS. Οι ελληνικές τράπεζες φαίνονται αμυντικές σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, υποστηριζόμενων από διαρθρωτικές επενδύσεις στην οικονομία. Τα χαρτοφυλάκια δανείων είναι διαφοροποιημένα με τον τουρισμό ~6% των δανείων και τη ναυτιλία ~8%.

Όπως εξηγεί η UBS, βλέπει τη μεγαλύτερη άνοδο στην Alpha αυτή τη στιγμή, καθώς έχει μείνει πίσω φέτος, ενώ αρκετές εξαγορές στηρίζουν την ισχυρή αύξηση των EPS και την αυξανόμενη απόδοση των ROTE. Πιστεύει επίσης ότι οι τράπεζες με την υψηλότερη αξιολόγηση, η Εθνική και η Eurobank, αποτιμώνται ελκυστικά λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές, την προσφορά συνεχιζόμενης υψηλής δυνατότητας διανομής και ROTE από την Εθνική, και την ισχυρή περιφερειακή απόδοση κερδών της Eurobank. Επίσης, η Πειραιώς παραμένει πολύ φθηνή έναντι της μακροπρόθεσμης δυνατότητας επέκτασης των ROTE.

Ο ελβετικός οίκος επισημαίνει πως οι τάσεις στις εταιρικές πιστώσεις παρέμειναν ισχυρές σε ένα συνήθως εποχικά υποτονικό πρώτο τρίμηνο (+3,9% σε τριμηνιαία βάση, +14,4% σε ετήσια βάση), με την Εθνική Τράπεζα να ξεχωρίζει με +6,3% σε τριμηνιαία βάση.

Επωφελούμενη από το περιφερειακό της franchise, η ισχυρότερη τροχιά ανάπτυξης των καθαρών τόκων της Eurobank από υψηλότερη βάση ξεχωρίζει επίσης (+2,6% σε τριμηνιαία βάση, +4% σε ετήσια βάση).

Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIMs) έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται, αν και η Πειραιώς αποτελεί εξαίρεση με περαιτέρω συμπίεση στο πρώτο τρίμηνο.

Η παραγωγή εσόδων από προμήθειες παρέμεινε ισχυρή, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των προμηθειών της Πειραιώς (+32% σε ετήσια βάση) και της Alpha Bank (+30% σε ετήσια βάση).

Τα σχέδια φαίνονται συντηρητικά

Μια βασική τάση είναι οι συνεχιζόμενες εξαγορές που αυξάνουν τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και την απόδοση κεφαλαίου (ROTE) με την πάροδο του χρόνου, τονίζει η UBS. Η Alpha έχει 5 συνεχόμενες εξαγορές που θα προσθέσουν >9% στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και >1,2% στα ROTE έως το 2027.

Ο οίκος βελτίωσε επίσης τις εκτιμήσεις της με της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Πειραιώς, η οποία συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία προμηθειών με την πάροδο του χρόνου, ενώ πιστεύει, όπως τονίζει, ότι υπάρχει ανοδική πορεία στην πρόβλεψή της για τα έσοδα από προμήθειες σε σχέση με τις άλλες τράπεζες.

Παράλληλα, βελτίωσε επίσης τις εκτιμήσεις της ενσωματώνοντας την εξαγορά του 80% της Eurolife από την Eurobank και έλαβε υπόψη τη συμφωνία τραπεζοασφαλίσεων της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz, μια ελκυστική συναλλαγή, κατά την άποψή της.

