Από-Αρκτική-έως-Μεσόγειο:-Ελλάδα-και-Φινλανδία-αναζητούν-κοινό-βηματισμό-για-τη-στρατηγική-αυτονομία-της-ΕΕ

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί προς μια πιο ισχυρή, στρατηγικά αυτόνομη και γεωπολιτικά ανθεκτική πορεία, σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων και ανακατατάξεων, ανέδειξαν σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η Φινλανδή ομόλογός του Ελίνα Βαλτόνεν, κατά τις κοινές δηλώσεις τους στο υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επιχείρησε να αναδείξει τον κοινό βηματισμό Αθήνας και Ελσίνκι απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή έως τις υβριδικές απειλές, την ενεργειακή ασφάλεια και την κλιματική κρίση. «Η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι οι σύγχρονες απειλές δεν περιορίζονται πλέον σε συμβατικά στρατιωτικά μέσα, αλλά εκτείνονται σε ασύμμετρες και υβριδικές μορφές πίεσης που απαιτούν συλλογική ευρωπαϊκή και νατοϊκή απάντηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη υιοθέτησης μιας «πολιτικής 360 μοιρών» τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το ΝΑΤΟ, με ισόρροπη γεωπολιτική προσοχή από τον ευρωπαϊκό Βορρά έως τη Μεσόγειο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι Ελλάδα και Φινλανδία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, συμμερίζονται την αντίληψη πως η γεωγραφία εξακολουθεί να καθορίζει τις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργιών μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, με τον Έλληνα υπουργό να τονίζει ότι οι παρατεταμένες κρίσεις στην Ουκρανία, τη Γάζα, τη Μέση Ανατολή και το Ιράν ανέδειξαν τις ευρωπαϊκές εξαρτήσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η ενέργεια και οι αλυσίδες εφοδιασμού. Όπως είπε, η διαφοροποίηση και η μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων αποτελούν πλέον αναγκαία προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων

Στο ίδιο μήκος κύματος, Αθήνα και Ελσίνκι εμφανίστηκαν απολύτως ευθυγραμμισμένες και ως προς τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επαναλαμβάνει τη σταθερή ελληνική στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Όπως υπογράμμισε, η ένταξη των χωρών της περιοχής θα πρέπει να προχωρήσει στη βάση της αιρεσιμότητας, των ίδιων επιδόσεων και του πλήρους σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο, στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές και στις σχέσεις καλής γειτονίας.

Παράλληλα, οι δύο υπουργοί ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσω της ανάπτυξης, της καινοτομίας, των επενδύσεων και της τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Ο Έλληνας υπουργός έκανε ειδική αναφορά στη σημασία των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης ως «μεγάλο διακύβευμα της εποχής», ενώ σημείωσε ότι οικονομία, και τουρισμός βρίσκονται στο επίκεντρο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Φινλανδίας.

Σημαντικό μέρος των δηλώσεων αφορούσε και τη θαλάσσια ασφάλεια, με την ελληνική πλευρά να επαναβεβαιώνει τη θέση της υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

«Τασσόμαστε κατά της ύπαρξης του σκιώδους στόλου, ο οποίος παραβιάζει ευθέως τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και βεβαίως, αποτελεί έναν ουσιαστικό περιβαλλοντικό κίνδυνο. Η Ελλάδα προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού», όπως είπε.

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Ομοίως, επιβεβαιώνουμε εκ νέου την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε κατάλληλες προσπάθειες υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ όταν το περιβάλλον το επιτρέψει, σε πλήρη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

