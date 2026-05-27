Από-Ιράν-και-Ομάν-η-διαχείριση-των-Στενών-του-Ορμούζ:-Τι-λένε-ιρανικά-ΜΜΕ-για-το-«μνημόνιο-κατανόησης»-μεταξύ-ΗΠΑ-και-Τεχεράνης

Λεπτομέρειες για «Μνημόνιο Κατανόησης» που αφορά πιθανή συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, έδωσαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης κι ενώ είχε προηγηθεί η επίσκεψη των Γκαλιμπάφ και Αραγτσί στο Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί στη διπλωματική προσπάθεια για το τέλος του πολέμου.

Στα βασικά του σημεία, το μνημόνιο που αποκαλύπτουν οι Ιρανοί, επικεντρώνεται κυρίως στην κίνηση στα Στενά του Ορμούζ και στην αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

– Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από την περιοχή γύρω από το Ιράν.

– Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

– Το Ιράν δεσμεύτηκε να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται τα Στενά στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα.

– Τα κρατικά ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι τα στρατιωτικά πλοία δεν περιλαμβάνονται στο προσχέδιο αυτής της συμφωνίας.

– Η διαχείριση και η καθοδήγηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν.

– Εάν η τελική συμφωνία επιτευχθεί εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στις αναφορές τους, τα ιρανικά μέσα επισημαίνουν πως «το πλαίσιο του «Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ» (όπως το χαρακτηρίζουν) δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και το Ιράν δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς «απτή επαλήθευση» των συμφωνηθέντων.

Παράλληλα, οι τιμές του αργού στις ΗΠΑ συνεχίζουν την πτώση τους, διαμορφούμενες κάτω από τα 89 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι ΗΠΑ συνομιλούν με έναν «αόρατο διαπραγματευτή»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θα πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ μέσω μυστικών δικτύων κούριερ, ενώ εξακολουθεί να παραμένει κρυμμένος ως «δεδομένος στόχος» των ΗΠΑ και Ισραήλ, δήλωσαν ειδικοί σε θέματα αντιτρομοκρατίας την Τρίτη.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, από την πλευρά της Τεχεράνης, σημαίνει ότι η Ουάσινγκτον διαπραγματεύεται μια συμφωνία υψηλού ρίσκου με έναν εντελώς αόρατο συνομιλητή, με ένα πιθανό μνημόνιο υπογεγραμμένο από έναν ηγέτη του καθεστώτος που δεν μπορεί ποτέ να εμφανιστεί δημόσια.

«Ο Χαμενεΐ είναι στόχος και κάθε επιβεβαιωμένη εμφάνιση αποτελεί συντεταγμένη», δήλωσε ο Δρ Ομάρ Μοχάμεντ, διευθυντής του Antisemitism Research Initiative Program on Extremism στο Πανεπιστήμιο George Washington και ειδικός επί των θεμάτων Μέσης Ανατολής, στο Fox News Digital.



«Το σύστημα των κούριερ που χρησιμοποιείται για τις επικοινωνίες δεν είναι μεταβατικό. Είναι το λειτουργικό σύστημα της διακυβέρνησής του. Κάθε συμφωνία που υπογράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σχεδιαστεί για έναν μόνιμα αόρατο συνομιλητή, η επιβολή της οποίας εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη επιβίωσή του. Αυτό δεν είναι έλεγχος όπλων όπως έχει κατανοηθεί παραδοσιακά. Είναι ένα μνημόνιο υπογεγραμμένο υπό αμερικανική στρατιωτική πίεση, με έναν ηγέτη που δεν μπορεί να δείξει το πρόσωπό του».

Οι δηλώσεις του Μοχάμεντ έγιναν μετά την εξήγηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στους δημοσιογράφους στην Ινδία για τους λόγους καθυστέρησης της συμφωνίας. «Πρόκειται απλώς… για την απάντηση», είπε ο Ρούμπιο. «Όταν ασχολείσαι με ορισμένα θέματα, χρειάζεται χρόνος για να πάρεις απαντήσεις, και οι Ιρανοί χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να απαντήσουν».

«Αυτό επιβεβαιώνει την καθυστέρηση που προκαλεί το σύστημα κούριερ στη διαδικασία», σχολίασε ο Μοχάμεντ. «Ο Ρούμπιο περιγράφει ένα δομικό χαρακτηριστικό των διαπραγματεύσεων με έναν ανώτατο ηγέτη που κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει».

Σκοπός των ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζει να είναι η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, λένε στην Τεχεράνη

Σκοπός των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζει να είναι να ανατρέψουν και να σπείρουν τη διχόνοια εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών.

«Ο εχθρός επιδιώκει τώρα με άλλα μέσα τον στόχο ανατροπής και διχασμού της χώρας, τον οποίο δήλωσε ανοικτά στην αρχή του πολέμου αλλά δεν κατάφερε να επιτύχει με στρατιωτική επίθεση», έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο, η οποία μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο δήλωσε, ακόμα, ότι έλαβε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «εντείνουν την οικονομική πίεση», να προκαλέσουν διχασμό μεταξύ διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα και να διεξάγουν επιχειρήσεις δολιοφθοράς όπως και άλλες «τρομοκρατικές επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων να εισάγουν στο Ιράν, με τρόπο παράνομο και σε μεγάλη κλίμακα, όπλα, πυρομαχικά και «παράνομα μέσα επικοινωνίας» όπως τα συστήματα δορυφορικού ίντερνετ Starlink.

Το Ιράν, που δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από το Ισραήλ, το κατηγορεί εδώ και καιρό ότι διεξάγει επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και ότι δολοφονεί στρατιωτικούς, πολιτικά πρόσωπα ή επιστήμονες στο έδαφός του.

