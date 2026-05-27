Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η Νέα Αριστερά συνεχίζει – «Το δεξί φλας» του κ. Τσίπρα δεν θα αργήσει

Για μια «γενικόλογη» ομιλία, από την οποία δεν ακούστηκε κάτι διαφορετικό από όσα ακούγονταν από τον πρώην πρωθυπουργό το 2023, το 2022 ή το 2021, έκανε λόγο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε συνέντευξή του στο Action 24.

Όπως σημείωσε, η κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά απλώς το αν είναι πιο κεντρώος ή πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε σήμερα ένας αριστερός πολίτης, αλλά το γεγονός ότι μπορεί να λέει την ίδια στιγμή και αριστερά και δεξιά πράγματα, προκειμένου να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια. «Αυτή ακριβώς η αντίφαση δημιουργεί πρόβλημα αξιοπιστίας και δεν επιτρέπει στον κ. Τσίπρα να εμπνεύσει ξανά τον κόσμο», είπε.

Επισήμανε ότι ακόμη και στο επίπεδο του ονόματος του κόμματος διακρίνεται η ίδια πολιτική αμφισημία. «’Αλλος κόσμος μπορεί να το βλέπει με ένα “λ”, με παραπομπή στον ιστορικό Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό, ενώ άλλος κόσμος μπορεί να το ακούει με δύο “λ”. Με αυτόν τον τρόπο και το ίδιο το όνομα επιχειρεί να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια», σημείωσε.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς εκτίμησε ότι ο κ. Τσίπρας θα επιχειρήσει αρχικά να χτίσει πάνω στην Αριστερά, ως τον φυσικό χώρο από τον οποίο μπορεί να αντλήσει πολιτικό ακροατήριο. Ωστόσο, «το δεξί φλας δεν θα αργήσει, δηλαδή όταν θεωρηθεί πως ο αριστερός χώρος έχει αξιοποιηθεί πολιτικά, τότε θα υπάρξει στροφή προς πιο κεντρώα ή δεξιά ακροατήρια».

Για τη φράση περί «σοκ εντιμότητας», σημείωσε ότι πρόκειται για έναν τίτλο που ακούγεται εύκολα, αλλά δεν απαντά στα συστημικά ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής που αντιμετωπίζει η χώρα. Όπως ανέφερε, «η εντιμότητα είναι προφανώς απαραίτητη, αλλά το ζήτημα δεν αφορά τον προσωπικό χαρακτήρα του καθενός. Αφορά κεντρικές πολιτικές επιλογές και συστημικές παθογένειες».

Αναφερόμενος στο ερώτημα που τίθεται συχνά από την κοινωνία προς τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, το οποίο είναι «κάντε κάτι για να πέσει ο Μητσοτάκης», σημείωσε ότι αν πραγματικά ο στόχος είναι να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε τα κόμματα που εμφανίζονται δημοσκοπικά γύρω στο 13% δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα έπρεπε να συμπεριφέρονται διαφορετικά. «Θα έπρεπε να συζητούν μεταξύ τους για το πώς μπορεί να ηττηθεί η κυβέρνηση. Αντί γι’ αυτό, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και το κόμμα του κ. Τσίπρα δίνουν στην πραγματικότητα μάχη για τη δεύτερη θέση. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί όσοι δίνουν μάχη για την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς να δείχνουν με το δάχτυλο όλους τους υπόλοιπους ότι «δήθεν εκείνοι δεν ενδιαφέρονται να πέσει ο Μητσοτάκης».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς και το ενδεχόμενο αποχώρησης της πλειοψηφίας των βουλευτών, ο κ. Σακελλαρίδης απηύθυνε κάλεσμα, ακόμη και τώρα, να μη γίνει η αποχώρηση. Είπε ότι «από τη στιγμή όμως που, όπως φαίνεται, έχουν ληφθεί αποφάσεις, τόνισε ότι αυτές πρέπει να γίνουν γρήγορα καθαρές». Επισήμανε ότι δεν είναι καλό ούτε για το κόμμα που θα συνεχίσει, ούτε για τους ίδιους όσους έχουν αποφασίσει διαφορετική πορεία, να παρατείνεται η εκκρεμότητα και να γίνεται η Νέα Αριστερά μέρος της παραπολιτικής.

«Γι’ αυτό, εάν έχουν ληφθεί αποφάσεις, πρέπει να ανακοινωθούν και να υποστηριχθούν καθαρά. Διαφορετικά, όπως είπε, πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουν ώστε η Νέα Αριστερά να προχωρήσει. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με τη δυνατότητα συνεργασιών με το ΜέΡΑ25, τους Οικολόγους και άλλες δυνάμεις του χώρου της Αριστεράς και της Οικολογίας, ο κ. Σακελλαρίδης σημείωσε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ακροατήριο στην Αριστερά, το οποίο μπορεί να μην αποτυπώνεται σήμερα δημοσκοπικά, αλλά υπάρχει στην κοινωνία. Πρόκειται, όπως είπε, για ανθρώπους που μέσα στην κρίση του προοδευτικού χώρου έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, έχουν στραφεί σε κόμματα αντιπολιτικής ή λαϊκισμού ή δεν συμμετέχουν καθόλου.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι ο κατακερματισμός του αριστερού χώρου είναι αρνητικό σημείο των καιρών. Γι’ αυτό, όπως είπε, όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς και της Οικολογίας πρέπει να επιχειρήσουν μια ανασύνθεση στη βάση προγραμματικών διατυπώσεων και όχι απλώς διακηρύξεων καλών προθέσεων ή εκθέσεων ιδεών.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

