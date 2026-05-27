Γερμανία και Ισπανία μπλοκάρουν σχέδιο της Ε.Ε. για αποκλεισμό Huawei και ZTE

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχέδιο των Βρυξελλών για ουσιαστικό αποκλεισμό κινεζικών τεχνολογικών κολοσσών από τα ευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, με τη Γερμανία και την Ισπανία να ηγούνται του μπλοκ χωρών που ζητούν να παραμείνει η σχετική αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του -, Βερολίνο και Μαδρίτη εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις απέναντι στην προσπάθεια της Κομισιόν να καταστήσει δεσμευτικές σε επίπεδο Ε.Ε. τις συστάσεις για τον αποκλεισμό της Huawei και της ZTE από κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει τις δύο κινεζικές εταιρείες «προμηθευτές υψηλού κινδύνου» για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και επιδιώκει, μέσω αναθεώρησης του Cybersecurity Act, να ενισχύσει τον έλεγχο σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας και εξάρτησης από ξένους προμηθευτές.

Ωστόσο, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φοβούνται ότι μια συνολική ευρωπαϊκή απαγόρευση θα μπορούσε να πυροδοτήσει αντίποινα από το Πεκίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών και στις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα.

Ο φόβος του κόστους και η μάχη για την AI υποδομή

Στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται και το τεράστιο κόστος μετάβασης. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η αντικατάσταση εξοπλισμού Huawei και ZTE από τα ευρωπαϊκά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε να κοστίσει από 3,4 έως 4,3 δισ. ευρώ μέσα σε τρία χρόνια.

Παράλληλα, κράτη-μέλη προειδοποιούν ότι ένας πλήρης αποκλεισμός κινεζικού εξοπλισμού μπορεί να καταστήσει ακριβότερη και πιο αργή την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και data centers.

Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς η Ευρώπη επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα στον αγώνα για την AI οικονομία.

H Ευρώπη ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα

Η υπόθεση αναδεικνύει και τη δύσκολη γεωπολιτική θέση της Ευρώπης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην αμερικανική πίεση για αποσύνδεση από κινεζικές τεχνολογίες και στην ανάγκη να διατηρήσει ανοικτούς εμπορικούς διαύλους με το Πεκίνο.

Η Γερμανία, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες στον κυβερνητικό συνασπισμό, έχει ήδη αποφασίσει από το 2024 να απομακρύνει εξοπλισμό Huawei και ZTE από τον «πυρήνα» των δικτύων 5G έως το τέλος του 2026 για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, όμως, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιδιώκει επαναπροσέγγιση με την Κίνα, ενώ η Ισπανία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ενίσχυσης των κινεζικών επενδύσεων στην Ευρώπη — ιδιαίτερα στους τομείς των ηλεκτρικών οχημάτων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς οι Βρυξέλλες πιέζουν για πιο σκληρή και ενιαία γραμμή απέναντι στους κινεζικούς τεχνολογικούς ομίλους, σε ένα μέτωπο που πλέον συνδέεται όχι μόνο με την κυβερνοασφάλεια, αλλά και με τη μάχη για την τεχνολογική και οικονομική κυριαρχία της Ευρώπης.