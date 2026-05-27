Γερμανία:-Οι-σύμβουλοι-του-Μερτς-ψαλιδίζουν-τις-προβλέψεις-για-την-ανάπτυξη-στο-μισό

Οι οικονομικοί σύμβουλοι του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, οι «πέντε Σοφοί» Γερμανοί οικονομολόγοι, μείωσαν στο μισό τις προβλέψεις για την ανάπτυξη φέτος, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα.

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις που δημοσίευσε την Τετάρτη το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων εκτιμούν ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,5% το 2026. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από την πρόβλεψη του Νοεμβρίου (0,9%) και συνάδει με την τελευταία εκτίμηση της κυβέρνησης. Η ανάπτυξη το 2027 εκτιμάται στο 0,8%.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι κίνδυνοι «προέρχονται κυρίως από την πιθανότητα ο πόλεμος στο Ιράν να διαρκέσει περισσότερο και να έχει πιο σοβαρές συνέπειες από ό,τι αναμενόταν», αναφέρει η έκθεση

. Ένα εναλλακτικό σενάριο με υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προβλέπει ανάπτυξη 0,2% φέτος και 0,5% το επόμενο έτος. Ο πληθωρισμός, εν τω μεταξύ, εκτιμάται ότι θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 3% το 2026 και στο 2,8% το 2027, πολύ υψηλότερα από ό,τι στο παρελθόν. Στο πιο αρνητικό σενάριο, θα μπορούσε ακόμη και να παραμείνει πάνω από το 3% το επόμενο έτος.

Οι πιο απαισιόδοξες προβλέψεις καταδεικνύουν το πλήγμα στην ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, μετά την απότομη αύξηση του κόστους της ενέργειας.

Ενώ οι ισχυρές εξαγωγές και οι αυξημένες κρατικές δαπάνες συνέβαλαν στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,3% στις αρχές του έτους, οι έρευνες στις επιχειρήσεις δείχνουν ότι η δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα συρρικνώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Μάιο.

Ο Μερτς ήλπιζε να βάλει ένα τέλος στα χρόνια οικονομικής ύφεσης, χρησιμοποιώντας γενναιόδωρες επενδύσεις στην άμυνα και τις υποδομές για να πυροδοτήσει την ανάπτυξη.

Ωστόσο, αντί να τονώσουν το ΑΕΠ, αυτές οι δαπάνες μοιάζουν πλέον περισσότερο με ένα μαξιλάρι προστασίας από μια ακόμη χειρότερη οικονομική επίδοση.

Οι σύμβουλοι του Μερτς προειδοποίησαν την Τετάρτη ότι η μακροχρόνια αδυναμία της οικονομίας δεν είναι μόνο κυκλική αλλά και διαρθρωτική, με αιτίες που περιλαμβάνουν τη φθίνουσα παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της γερμανικής βιομηχανίας και τις δημογραφικές τάσεις.

Με πληροφορίες από -