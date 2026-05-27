ΔΕΗ:-Στην-πρώτη-γραμμή-το-mega-project-των-data-centers-στη-Δυτική-Μακεδονία

Μετά την επιτυχημένη ΑΜΚ ο Όμιλος επιταχύνει το σχέδιο για το Mega Data Center στην Κοζάνη. Σε εξέλιξη οι επαφές με hyperscalers και διεθνείς cloud providers.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε πρώτη προτεραιότητα μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,5 δισ. ευρώ, θέτει η ΔΕΗ την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου της ανάπτυξης των data centers στη Δυτική Μακεδονία. Για τον σκοπό αυτό, μάλιστα, η διοίκηση βρίσκεται ήδη σε επαφές με hyperscalers και μεγάλους διεθνείς cloud providers, οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμοι για την ανάπτυξη και τη μελλοντική κλιμάκωση του project.

Στάσσης: Έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών στον μετασχηματισμό της ΔΕΗ

H πρώτη φάση του πρότζεκτ

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πρώτη φάση ανάπτυξης του project προβλέπει τη δημιουργία ενός Mega Data Center ισχύος 300 MW το οποίο θα αναπτυχθεί μέσω κοινοπρακτικού σχήματος. Το κόστος της πρώτης αυτής φάσης αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,3 δισ. ευρώ με το CAPEX που αναλογεί στη ΔΕΗ, να φτάνει τα 1,2 δισ. ευρώ όπως διαφάνηκε από τα στοιχεία για τον σκοπό της ΑΜΚ. Το υπόλοιπο ποσό θα προέλθει από τον hyperscaler που θα μπει εταίρος στο σχήμα. Αν βέβαια προστεθούν και τα πληροφοριακά συστήματα, τότε το πρότζεκτ σε πλήρη ανάπτυξη του θα μπορούσε να κινητοποιήσει κεφάλαια άνω των 7 δισ. ευρώ ενώ μαζί με τις συνοδευτικές ενεργειακές και δικτυακές υποδομές— μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και τα 10 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με ότι είχε ακουστεί το προηγούμενο διάστημα για συμφωνία της ΔΕΗ με κάποιον hyperscaler, οι συνομιλίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Ο στόχος και η στροφή στην ψηφιακή οικονομία

Βασικός στόχος του πρότζεκτ είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας που θα μπορούν να καλύψουν ανάγκες cloud αλλά και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, σχέδιο που «κουμπώνει» στις υφιστάμενες υποδομές της ΔΕΗ στην περιοχή, αφού θα αξιοποιήσει εκτάσεις που συνδέονταν μέχρι σήμερα με τη λιγνιτική δραστηριότητα. Παράλληλα το νέο data center θα μπορεί να ηλεκτροδοτείται με ανταγωνιστικό κόστος από τη μονάδα αερίου 440 MW, τα φωτοβολταϊκά 1.200 MW, τις μπαταρίες 300 MW και τα αντλησιοταμιευτικά 320 MW και 240 MW που δρομολογεί ο Όμιλος.

Η πρόσβαση, άλλωστε, σε ισχυρή ηλεκτρική ισχύ αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για data centers τέτοιου μεγέθους, καθώς οι ενεργειακές ανάγκες των εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Η πρώτη φάση της επένδυσης αναμένεται να λειτουργήσει ως βάση για περαιτέρω επέκταση, ανάλογα με τη ζήτηση και τις στρατηγικές συνεργασίες που θα εξασφαλιστούν τα επόμενα χρόνια. Απώτερος στόχος βέβαια είναι η συνολική ισχύς των data centers να φτάσει στο 1 GW.

Η δημιουργία data center εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της ΔΕΗ να διευρύνει την παρουσία της πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επενδύοντας σε υποδομές που συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία και τη ραγδαία αύξηση των αναγκών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. «Τα κεφάλαια που αντλήσαμε επιταχύνουν τον μετασχηματισμό μας και μας επιτρέπουν να επενδύσουμε μαζικά στα δίκτυα ενέργειας και στα Data Centers, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο κ. Στάσσης, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης της Euronext Athens.