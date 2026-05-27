Δημοσκόπηση Real Polls: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ – 2ος ο Τσίπρας, 3η η Καρυστιανού, μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ

Προβάδισμα 13,4 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης της εταιρείας Real Polls για λογαριασμό της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Protagon. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού. Τρίτη θέση σημειώνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συγκεντρώνοντας μονοψήφιο ποσοστό. Μεγάλη η υποχώρηση και για την Πλεύση Ελευθερίας. ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 υφίστανται μεγάλες απώλειες.

Η έλευση δύο νέων κομμάτων αναδιατάσσει εντυπωσιακά τον πολιτικό χάρτη, αν και μόνο ως προς εκείνο το τμήμα του που αφορά στην αντιπολίτευση, από τη μία λειτουργεί συσπειρωτικά για τη ΝΔ, ενώ από την άλλη οδηγεί σε υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση της Πλεύσης Ελευθερίας και εξαέρωση του ΣΥΡΙΖΑ τονίζεται.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 27,5%

: 27,5% Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ (κόμμα Τσίπρα): 14,1%

(κόμμα Τσίπρα): 14,1% Ελπίδα για τη Δημοκρατία (κόμμα Καρυστιανού) : 11,4%

: 11,4% ΠΑΣΟΚ : 8,6%

: 8,6% ΚΚΕ : 5,1%

: 5,1% Ελληνική Λύση : 4,3%

: 4,3% Φωνή Λογικής : 3,9%

: 3,9% Πλεύση Ελευθερίας : 3,7%

: 3,7% Νίκη : 1,7%

: 1,7% ΜέΡΑ25 : 1,5%

: 1,5% ΣΥΡΙΖΑ : 1,2%

: 1,2% Αναποφάσιστοι: 9%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφει 29,1%, παραμένοντας καθαρά πρώτη δύναμη, και ακολουθούν:

Η ΕΛΑΣ με 16,1%

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 13,1%

Το ΠΑΣΟΚ με 9,4%

Το ΚΚΕ με 7,4%

Η Ελληνική Λύση με 5,6%

Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%

Η Φωνή Λογικής με 4,1%

