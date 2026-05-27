ΕΚΤ:-«Αρκετά-αυξημένος»-ο-κίνδυνος-διόρθωσης-στις-αγορές

Ο κίνδυνος διόρθωσης στις αγορές είναι «αρκετά αυξημένος» λόγω μιας σειράς γεγονότων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος στο CNBC, καθώς οι χρηματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά παρά τον συνδυασμό γεωπολιτικών αναταραχών, δημοσιονομικών προκλήσεων και υπερβολικών αποτιμήσεων.

«Υπάρχει κίνδυνος διόρθωσης επειδή οι αποτιμήσεις στις αγορές είναι αρκετά υψηλές, αρκετά αυξημένες και το κύριο στοιχείο ανησυχίας, από την άποψή μας, είναι ο γεωπολιτικός κίνδυνος», δήλωσε ο ντε Γκίντος στο CNBC.

«Επιπλέον, έχουμε τη δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρώπη, έχουμε την κατάσταση των μη τραπεζικών οργανισμών, κυρίως κάποιων ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τη διασύνδεση αυτών των μη τραπεζικών οργανισμών με το τραπεζικό σύστημα. Είναι λοιπόν ένας συνδυασμός στοιχείων», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ.

Η διάρκεια του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για τον βαθμό κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι αγορές, προειδοποίησε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ.