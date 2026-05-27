«Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία»: Ο Καμμένος σχολιάζει με ΕΔΕΣ την ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Ανάρτηση με νόημα λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο – «Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», όπως έγραψε
Το πρώτο δημόσιο σχόλιό του για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ) έκανε ο Πάνος Κάμμένος, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος στο Θησείο.
Ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του πρώην πρωθυπουργού ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ φωτογραφία με λογότυπο που έγραφε «ΕΔΕΣ» και συνοδευόταν από τον τίτλο «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία».
«Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», σημείωσε με νόημα ο κ. Καμμένος, αναφερθείς στην επιλογή της ονομασίας του νέου κόμματος.
Οταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται… https://t.co/Ej2LxHBuLB pic.twitter.com/2tanuEI8gl
— Panos Kammenos (@PanosKammenos) May 27, 2026
