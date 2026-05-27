Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, May 27
    «Ελληνική-Δεξιά-Εθνική-Συμμαχία»:-Ο-Καμμένος-σχολιάζει-με-ΕΔΕΣ-την-ΕΛΑΣ-του-Τσίπρα
    «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία»: Ο Καμμένος σχολιάζει με ΕΔΕΣ την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

    «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία»: Ο Καμμένος σχολιάζει με ΕΔΕΣ την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία»: Ο Καμμένος σχολιάζει με ΕΔΕΣ την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

    Ανάρτηση με νόημα λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο – «Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», όπως έγραψε

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Καμμένος

    Your browser does not support the audio element.

    Το πρώτο δημόσιο σχόλιό του για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ) έκανε ο Πάνος Κάμμένος, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος στο Θησείο.

    Ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του πρώην πρωθυπουργού  ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ φωτογραφία με λογότυπο που έγραφε «ΕΔΕΣ» και συνοδευόταν από τον τίτλο «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία».

    «Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», σημείωσε με νόημα ο κ. Καμμένος, αναφερθείς στην επιλογή της ονομασίας του νέου κόμματος.

    Οταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται… https://t.co/Ej2LxHBuLB pic.twitter.com/2tanuEI8gl

    — Panos Kammenos (@PanosKammenos) May 27, 2026

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply