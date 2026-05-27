Επ.-Κεφαλαιαγοράς:-Εγκρίθηκε-το-Πληροφοριακό-της-alpha-bank-για-alpha-trust

Μεταξύ άλλων ενέκρινε και το ενημερωτικό δελτίο της Safe Bulkers για εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της στην Κύρια αγορά του ΧΑ.

Στην έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της Alpha Bank προς τους μετόχους της εταιρείας «Alpha Trust Συμμετοχών», ενέκρινε το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1092η/27.5.2026 συνεδρίασή του.

Αναλυτικότερα οι αποφάσεις:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1092η/27.5.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Safe Bulkers Inc.» για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Εuronext Athens.

• Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

• Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους € 20.000 στην κα. Χρυσούλα Λεμονιά Κούτλα, για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αλλά και λόγω μη αναγγελίας μεταβολών του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 6.000 στην εταιρεία «TRIPLE A EXPERTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις διατάξεων του ν. 4557/2018 και της απόφασης 1/506/2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με ειδικότερες οργανωτικές υποχρεώσεις και διαδικασίες της εταιρείας όσον αφορά στη νομοθεσία περί Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρεία «NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» για παράβαση διατάξεων του ν. 4557/2018, σχετικά με ειδικότερες οργανωτικές υποχρεώσεις και διαδικασίες της εταιρείας όσον αφορά στη νομοθεσία περί Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

• Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους € 5.000 στον κ. Παύλο Ευμορφίδη για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης του ν. 3556/2007 και σχετικών υποχρεώσεων του ν. 3461/2006 σχετικά με μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στον κ. Δημήτριο Εφραίμογλου του Μηνά για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε..