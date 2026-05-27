Ευρωαγορές:-Άνοιγμα-σε-θετικό-έδαφος-καθώς-αποκλιμακώνεται-η-πίεση-στο-πετρέλαιο

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27/5 με θετικό πρόσημο, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αλλά και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου κάτω από το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,29% στις 629,84 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, με τα περισσότερα επιμέρους χρηματιστηριακά ταμπλό να κινούνται ανοδικά. Ο βρετανικός FTSE 100 αν και ξεκίνησε με κέρδη, γύρισε σε αρνητικό πρόσημο με απώλειες 0,13% στις 10.477,62 μονάδες, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,56% στις 10.477,62 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,47% στις 10.477,62 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB κινείτο υψηλότερα κατά 0,17% στις 49.983,50 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος σημείωσε άνοδο σχεδόν 1,6% στις πρώτες συναλλαγές.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, μετά τις αμερικανικές επιδρομές που πραγματοποίησαν δυνάμεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) χαρακτήρισε τα πλήγματα «ενέργειες αυτοάμυνας», αναφέροντας ότι στόχος ήταν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για «κατάφωρη παραβίαση» της εύθραυστης εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ ανάμεσα στις δύο χώρες.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «θα πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», εντείνοντας την ανησυχία για πιθανή νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

Οι εντάσεις έρχονται παρά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε μέσω Truth Social ότι οι συνομιλίες για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία «προχωρούν καλά».

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τετάρτη, με το Brent να καταγράφει πτώση 1,9% στα 97,69 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε απώλειες 2,4% στα 91,65 δολάρια ανά βαρέλι.

Θετική εικόνα παρουσίασαν και οι αγορές της Ασίας, με τους βασικούς δείκτες σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Wall Street εμφάνισαν περιορισμένες μεταβολές, μετά το τεχνολογικό ράλι που οδήγησε τον S&P 500 και τον Nasdaq σε νέα επίπεδα-ρεκόρ.

Για τη σημερινή ημέρα δεν αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή μακροοικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη.