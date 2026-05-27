Ευρωπαϊκές-μετοχές:-Ήπια-κέρδη-με-φόντο-τη-Μέση-Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν ήπια άνοδο την Τετάρτη (27/5), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις γύρω από το Ιράν, αλλά και την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε κατά +0,03% υψηλότερα στις 628,18 μονάδες και τα μεγάλα χρηματιστήρια σε Λονδίνο, Παρίσι και Φρανκφούρτη να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος.

Ειδικότερα, στη Γαλλία ο CAC τερμάτισε στις 8.207,89 μονάδες με +0,43%, στην Βρετανία ο FTSE έκλεισε με κέρδη 0,13% στις 10.505,01 μονάδες και ο γερμανικός DAX έκλεισε στις 25.217,96 μονάδες με +0,13%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ ολοκλήρωσε τη μέρα με απώλειες 0,64% στις 49.578,67 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ με κέρδη 0,49% στις 18.380,9 μονάδες.

Η σύγκρουση με το Ιράν παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αγορών, με τις μετοχές να υποχωρούν την Τρίτη μετά από στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, τις οποίες η Κεντρική Διοίκηση χαρακτήρισε «αμυντικά πλήγματα» στο νότιο Ιράν, με στόχο εκτοξευτές πυραύλων και ιρανικά σκάφη που φέρονται να προσπαθούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Σήμερα, το κλίμα φαινόταν καλύτερο, όμως τελικά η διάψευση των ΗΠΑ πως υπάρχει προσχέδιο συμφωνίας που προβλέπει και το άνοιγμα του Ορμούζ, αναζωπύρωσε τους φόβους.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της AkzoNobel εκτινάχθηκε κατά 20%, μετά την απόρριψη πρότασης εξαγοράς μετρητών από τις Nippon Paint και Sherwin-Williams, ύψους 73 ευρώ ανά μετοχή.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο «ομόφωνα» συνεχίζει να στηρίζει το σχέδιο συγχώνευσης με την Axalta, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση δεν αποτύπωνε επαρκώς την αξία και τις προοπτικές της, ενώ δεν παρείχε επαρκή διασφάλιση για τη διάσπαση της εταιρικής δομής και την προστασία των μετόχων.

Στον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτου, οι μετοχές ενισχύθηκαν κατά 2,6%, καθώς οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της ACEA.

Η Renault σημείωσε άνοδο 4,1%, η Stellantis ενισχύθηκε κατά 3,8%, η Volkswagen κατά 2,4%, η Mercedes-Benz Group κατά 3,1% και η BMW κατά 2,3%.