Η-αγορά-βλέπει-1,87-ευρώ,-τα-ebitda-δείχνουν-αλλού

Ο όμιλος Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – E.In.S. εμφανίζει μια αρκετά υποτιμημένη χρηματιστηριακή εξίσωση για τα δεδομένα του ελληνικού ταμπλό. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια εταιρεία με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, καθαρό ταμείο περίπου 7 εκατ. ευρώ και EBITDA margin κοντά στο 40%. Από την άλλη, υπάρχει μια κεφαλαιοποίηση μόλις 29,17 εκατ. ευρώ, η οποία συνεχίζει να αποτιμά τον όμιλο με πολλαπλασιαστές αισθητά χαμηλότερους από εκείνους που συναντώνται σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο consulting και digital advisory.

Και αν βάλουμε μέσα και τα τελευταία στοιχεία που έδωσε η διοίκηση τότε η κατάσταση αλλάζει άρδην πάνω στον χάρτη των εκτιμήσεων για το 2026.

Η εταιρεία αναφέρει ότι το πρώτο εξάμηνο κινείται σχεδόν με διπλάσιο κύκλο εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ για το σύνολο της χρήσης εκτιμά αύξηση πωλήσεων τουλάχιστον κατά 35%, διατηρώντας παράλληλα EBITDA margin κοντά στο 40%.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα μεγέθη του 2025 αρχίζουν πλέον να λειτουργούν περισσότερο ως βάση αναφοράς παρά ως ταβάνι λειτουργικής απόδοσης.

Πέρυσι η E.In.S. έκλεισε με κύκλο εργασιών 6,77 εκατ. ευρώ και EBITDA 2,77 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας περιθώριο EBITDA περίπου 40,9%.

Με βάση το guidance της διοίκησης, ο φετινός κύκλος εργασιών μετακινείται προς περιοχή 9,1 με 9,2 εκατ. ευρώ. Αν το περιθώριο EBITDA διατηρηθεί κοντά στα περσινά επίπεδα, τότε τα λειτουργικά κέρδη του 2026 αρχίζουν να κινούνται προς περιοχή 3,6 έως 3,8 εκατ. ευρώ EBITDA.

Με τη μετοχή στα 1,872 ευρώ και 15,58 εκατ. μετοχές, η συνολική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας βρίσκεται περίπου στα 29,17 εκατ. ευρώ. Όμως η ίδια η εταιρεία διαθέτει πλέον καθαρό ταμείο περίπου 7 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά αποτιμά την καθαρή επιχειρηματική δραστηριότητα της E.In.S. περίπου στα 22 εκατ. ευρώ enterprise value.

Αν λοιπόν τα EBITDA του 2026 κινηθούν κοντά στα 3,7 εκατ. ευρώ, τότε σήμερα η E.In.S. διαπραγματεύεται περίπου στις 6 φορές EV/EBITDA (!)

Για εταιρεία με ανάπτυξη πωλήσεων άνω του 35%, EBITDA margin κοντά στο 40% και μηδενικό δανεισμό, ο αριθμός είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Στην ευρωπαϊκή αγορά, εταιρείες consulting, IT advisory, ψηφιακού μετασχηματισμού και εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών κινούνται συνήθως μεταξύ 10x και 14x EV/EBITDA, ιδιαίτερα όταν εμφανίζουν υψηλή μετατρεψιμότητα EBITDA σε ταμειακές ροές και συμμετοχή σε δημόσια έργα τεχνολογίας και υποδομών.

Και το timing για τον συγκεκριμένο χώρο δραστηριότητας θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκό. Η Ευρώπη αυξάνει με ταχύ ρυθμό τις δαπάνες σε κρατική ψηφιοποίηση, healthtech infrastructure, κυβερνοασφάλεια, data infrastructure και defence-srcated projects. Εκεί κατευθύνεται πλέον μεγάλο μέρος των νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και εκεί εμφανίζονται οι ισχυρότεροι ρυθμοί ανάπτυξης στον χώρο consulting και advisory.

Η E.In.S. αρχίζει να αποκτά όλο και μεγαλύτερη παρουσία ακριβώς σε αυτούς τους τομείς.

Η εταιρεία έχει ήδη αναλάβει έργα για την αναβάθμιση του ψηφιακού συστήματος υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, συνεργασίες ελληνικών πανεπιστημίων με αμερικανικά ιδρύματα, μελέτη βιωσιμότητας για το Agrotech Park της Μολδαβίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες στον αμυντικό τομέα καθώς και έργα υποδομών και παραχωρήσεων όπως η μαρίνα του Δήμου Πυλαίας.

Πρόκειται για δραστηριότητες που συνδέονται με αγορές στις οποίες οι δημόσιες επενδύσεις και τα ευρωπαϊκά κονδύλια αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, δίνοντας μεγαλύτερη διάρκεια και ορατότητα στις ταμειακές ροές εταιρειών με αντίστοιχο αντικείμενο.

Το άλλο σημείο που αρχίζει να τραβά ιδιαίτερα την προσοχή είναι η σύγκριση με την Trek Development (TREK), όπου αποτελεί ένα από τα πιο κοντινά χρηματιστηριακά comparables της E.In.S., καθώς και οι δύο εταιρείες κινούνται στον ευρύτερο χώρο consulting, advisory και έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με υψηλά EBITDA margins και χαμηλό δανεισμό.

Η TREK έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση στα 3,93 ευρώ με κεφαλαιοποίηση περίπου 30,9 εκατ. ευρώ και EBITDA κοντά στα 1,78 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η αγορά αποτιμά ουσιαστικά την εταιρεία στις 11x–12x EV/EBITDA.

Η E.In.S. ήδη παράγει περίπου 56% υψηλότερα EBITDA σε σχέση με την TREK, ενώ παράλληλα εμφανίζει μεγαλύτερη καθαρή ρευστότητα, υψηλότερο growth guidance και σημαντικά πιο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο έργων.

Αν λοιπόν εφαρμοστεί στην E.In.S. ο ίδιος πολλαπλασιαστής των 12x EV/EBITDA, τότε με εκτιμώμενα EBITDA 2026 περίπου 3,7 εκατ. ευρώ προκύπτει enterprise value περίπου 44,4 εκατ. ευρώ.

Προσθέτοντας το καθαρό ταμείο των περίπου 7 εκατ. ευρώ, η θεωρητική κεφαλαιοποίηση μετακινείται προς τα 51–52 εκατ. ευρώ.

Με 15,58 εκατ. μετοχές, αυτό αντιστοιχεί σε θεωρητική τιμή περίπου 3,25 έως 3,35 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή περίπου 75% υψηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο.

Εδώ είναι η ουσία της υπόθεσης.

Η αγορά συνεχίζει ακόμη να αποτιμά την E.In.S. κυρίως με βάση τα ιστορικά οικονομικά μεγέθη της. Οι τελευταίες ανακοινώσεις όμως δείχνουν ότι η εταιρεία αρχίζει να εισέρχεται σε αισθητά μεγαλύτερη βάση εσόδων, έργων και λειτουργικής κερδοφορίας.

Από άποψης διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή δείχνει να ακολουθεί το προηγούμενο βραχυχρόνιο ανοδικό σχηματισμό του 2025, στοιχείο που μπορεί να την ωθήσει προς την περιοχή των 2,425 ευρώ με 2,68 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

May 27, 2026