Η-ey-Ελλάδος-συμμετείχε-στο-rebrain-greece-στο-Λονδίνο

Στο Λονδίνο ταξίδεψε δεκαμελής αποστολή της EY Ελλάδος, για να συμμετάσχει στην έβδομη δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης “ReBrain Greece”, που έλαβε χώρα το Σάββατο 9 Μαΐου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 3.000 Έλληνες και Ελληνίδες του εξωτερικού, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις προοπτικές επαναπατρισμού τους.

Συνεισφέροντας έμπρακτα στο brain regain

Η EY Ελλάδος στηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία του Υπουργείου από το 2024, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας στη συλλογική προσπάθεια Πολιτείας και επιχειρήσεων για το brain regain. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, οι προσπάθειες της EY για επαναπατρισμό Ελλήνων και Ελληνίδων του εξωτερικού, έχουν αποφέρει σημαντικούς καρπούς.

Συγκεκριμένα, από το 2021 έως σήμερα, 122 επαγγελματίες έχουν επιστρέψει στη χώρα μας για να εργαστούν στην EY, με 39 από αυτούς τους τελευταίους 12 μήνες. Σε επίπεδο γεωγραφικής προέλευσης, 35% επαναπατρίστηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, 25% από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, 20% από τις ΗΠΑ, ενώ το υπόλοιπο 20% από άλλες περιοχές.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Η αξιοποίηση του ελληνικού ταλέντου αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, σε μία συγκυρία που καλεί για μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας. Οι διαρκείς προσπάθειες της EY σε αυτήν την κατεύθυνση, αποτυπώνονται, αφενός, στον επαναπατρισμό υψηλής εξειδίκευσης Ελλήνων του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια και, αφετέρου, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας που απασχολούν νέους, αλλά και έμπειρους, επαγγελματίες και επιστήμονες σε έργα με προστιθέμενη και πολλαπλασιαστική αξία για την οικονομία και τις επιχειρήσεις».

Less goodies, for a good cause: μία νέα πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η EY Ελλάδος λάνσαρε, επίσης, την πρωτοβουλία “Less goodies, for a good cause”, για τη μείωση του φυσικού προωθητικού υλικού που διαθέτει σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού.

Αντ’ αυτού, ο σχετικός προϋπολογισμός, πλέον θα διατίθεται, σε ετήσια βάση, ως δωρεά σε επιλεγμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Οι υποψήφιοι που θα επισκέπτονται τα περίπτερα της EY στη διάρκεια εκδηλώσεων, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τη φιλοσοφία και τον κοινωνικό αντίκτυπο της δράσης και να ψηφίσουν μία από δύο προεπιλεγμένες ΜΚΟ.

Τη νέα πρωτοβουλία «αγκάλιασαν» με ενθουσιασμό οι Έλληνες και Ελληνίδες του Λονδίνου, που τη στήριξαν ενεργά με τη συμμετοχή τους σε αυτή. Για τον τρέχοντα κύκλο, έχουν επιλεγεί ως συνεργάτες «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το περιοδικό «Σχεδία». Το συνολικό ποσό της δωρεάς θα κατανέμεται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους αναλογικά, βάσει του συνόλου των επιλογών που θα συγκεντρωθούν.