Η-gucci-θα-συνεργαστεί-με-την-ομάδα-alpine-της-formula-1-της-renault

Η Gucci θα συνεργαστεί με την ομάδα Alpine Formula One της Renault, με την ομάδα να αγωνίζεται ως «Gucci Racing Alpine Formula One Team» και θα αγωνίζεται με τα χρώματα της μάρκας από τη σεζόν του 2027, δήλωσε η μάρκα την Τετάρτη.

Η ανακοίνωση είναι η τελευταία της Gucci σε μια σειρά από υψηλού προφίλ κινήσεις για την ενίσχυση της προβολής της και την αναζωογόνηση των πωλήσεων μετά από χρόνια παρακμής. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, διοργάνωσε μια μεγάλη επίδειξη μόδας στην Times Square της Νέας Υόρκης σε μια προσπάθεια να τραβήξει την παγκόσμια προσοχή.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η συνεργασία θα αποτελέσει μέρος της Gucci Racing, την οποία η Gucci λέει ότι θα είναι «μια νέα επιχειρηματική και βιωματική πλατφόρμα που θα βασίζεται στις αξίες της απόδοσης, της ακρίβειας, της πειθαρχίας και της αριστείας στη διασταύρωση της πολυτέλειας και του αθλητισμού».

Καθώς η βιομηχανία ειδών πολυτελείας αντιμετωπίζει την πτώση της παγκόσμιας ζήτησης για τις πολύτιμες τσάντες και φορέματά της, αποκλειστικές εκδηλώσεις όπως οι αγώνες της Formula 1 έχουν αναδειχθεί ως ένα σημαντικό νέο πεδίο ανταγωνισμού.

Πολυετής συμφωνία

Το 2024, το πρωτάθλημα αγώνων αυτοκινήτων σύναψε πολυετή συμφωνία με τον γαλλικό κολοσσό πολυτελών αυτοκινήτων LVMH, αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία με την Gucci, για την οποία δεν αποκαλύφθηκαν οικονομικά στοιχεία, θα καταστήσει την ιταλική μάρκα την πρώτη που θα δανείσει το όνομά της σε μια αγωνιστική ομάδα, ανέφερε η εταιρεία.

Η συνεργασία με την αγωνιστική ομάδα της Renault φέρνει τη μάρκα πιο κοντά στον κόσμο του Λούκα Ντε Μέο, του Διευθύνοντος Συμβούλου της γαλλικής μητρικής εταιρείας Kering, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η ομάδα της Alpine διευθύνεται από τον Φλάβιο Μπριατόρε, φίλο και μακροχρόνιο σύμμαχο του Ντε Μέο.

- Reuters