Η-nvidia-επενδύει-150-δισ.-στην-Ταϊβάν:-«Επίκεντρο-της-επανάστασης-της-τεχνητής-νοημοσύνης»

Η Nvidia σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 150 δισ. δολάρια ετησίως στην Ταϊβάν, χαρακτηρίζοντάς την «επίκεντρο» της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης και προβλέποντας ότι θα αποτελέσει παγκόσμιο κόμβο κατασκευής νέων τεχνολογιών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής της εταιρείας με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση αγοράς στον κόσμο, «η Ταϊβάν γνωρίζει άνθηση» και οι επενδύσεις της Nvidia θα θρέψουν το «απίστευτο οικοσύστημά» της.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το νησί είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην κατασκευή ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την τροφοδοσία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στην παρουσία των γιγάντων κατασκευής τσιπ TSMC και Foxconn.

«Πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια» , επεσήμανε ο Χουάνγκ από την Ταϊπέι, «η Nvidia ξόδευε περίπου 10 ή 15 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην Ταϊβάν».

Η Nvidia θα κατασκευάσει τα κεντρικά της γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν έως το 2030. Το έργο θα ξεκινήσει φέτος.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP