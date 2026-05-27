Η-nvidia-θα-επενδύει-περίπου-150-δισ.-δολάρια-ετησίως-στην-Ταϊβάν

Επενδύσεις ύψους περίπου 150 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν σχεδιάζει να υλοποιεί ετησίως η Nvidia, όπως ανακοίνωσε ο CEO Τζένσεν Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς την το «επίκεντρο» της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι θα παραμείνει για πολύ καιρό ένας παγκόσμιος τεχνολογικός κόμβος.

«Πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια η Nvidia δαπανούσε περίπου 10-15 δισ. δολάρια το χρόνο στην Ταϊβάν. Τώρα ξοδεύουμε 100 και ανεβαίνουμε στα 150 δισ. δολάρια ετησίως», δήλωσε ο Χουάνγκ σε εκδήλωση στην Ταϊπέι για την παρουσίαση των σχεδίων για νέα κεντρικά γραφεία της εταρείας στην χώρα.

Όπως δήλωσε, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος και στόχος είναι οι νέες εγκαταστάσεις να είναι πλήρως λειτουργικές το 2030. Πάντως, δεν διευκρίνισε για πόσα χρόνια η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει 150 δισ. ετησίως.

Τα νέα γραφεία στην Ταϊβάν θα φέρουν την Nvidia πιο κοντά στην TSMC που παράγει ορισμένους από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς που τροφοδοτούν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και αποτελεί τον βασικό της προμηθευτή. Επιπλέον, θα επιτρέψουν στην πολυτιμότερη εισηγμένη παγκοσμίως να ενισχύσει τις συνεργασίες της με άλλους κατασκευαστές, όπως η Foxconn, Wistron και Quanta Computer, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη υποδομών και servers τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Ταϊβάν γνωρίζει άνθιση» ανέφερε κατά την ομιλία του στην εκδήλωση μπροστά σε ένα ακροατήριο που περιλάμβανε την οικογένειά του, περίπου 1.000 υπαλλήλους και τον δήμαρχο της Ταϊπέι Τσιάνγκ Γουάν-αν. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι η Nvidia σχεδιάζει να προσλάβει 4.000 άτομα στις νέες εγκαταστάσεις.

«Η Ταϊβάν είναι το επίκεντρο της επανάστασης της AI. Εδώ κατασκευάζονται τα τσιπ, εδώ γίνεται η συσκευασία τους, εδώ φτιάχνονται τα συστήματα, εδώ δημιουργήθηκαν υπερυπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης. Ο αριθμός των συνεργατών μας εδώ στην Ταϊβάν είναι απίστευτος», τόνισε.

Σημειώνεται πως ο Χουάνγκ γεννήθηκε στη πόλη Ταϊνάν, την αρχαία πρωτεύουσα της Ταϊβάν και μετανάστευσε στις ΗΠΑ όταν ήταν 9 ετών. Χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στην Ταϊβάν και οι κινήσεις του παρακολουθούνται προσεκτικά.