Θησείο: Η αντίδραση του Τσίπρα όταν ένας άνθρωπος χρειάστηκε γιατρό – Δείτε Video

Στιγμές αγωνίες καταγράφηκαν για λίγα δευτερόλεπτα στην πλατεία Θησείου, όταν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι από τους πολίτες που παρευρίσκονταν φώναξαν επίμονα για γιατρό. Παρότι ήταν μια στιγμή κορύφωσης για την ομιλία του, λίγο πριν την ανακοίνωση του ονόματος, ο Αλέξης Τσίπρας αντιλήφθηκε το συμβάν και έσπευσε να ζητήσει και ο ίδιος από το μικρόφωνο βοήθεια, η οποία εν τέλει δεν χρειάστηκε, καθώς ο άνθρωπος αισθάνθηκε προσωρινά αδιαθεσία και συνήλθε σύντομα.

Μετά τη θετική έκβαση του περιστατικού ο πρώην πρωθυπουργός, το άδραξε ως ευτυχή αφορμή, ώστε να επισημάνει τη μεγάλη προσέλευση στην εκδήλωση, λέγοντας ότι ίσως έπρεπε να προβλέψουν ο ίδιος και οι συνεργάτες του έναν μεγαλύτερο χώρο για να φιλοξενηθεί.

