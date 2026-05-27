Κωνσταντοπούλου: «Θέλει απύθμενο θράσος ο κ. Τσίπρας να επανέρχεται, ενώ πρόδωσε τον κόσμο» – Δείτε video

Πολύ σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την «επιστροφή» του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, καθώς όχι μόνο τον κατάκρινε για την προδοτική – όπως την χαρακτήρισε – πρωθυπουργική συμπεριφορά του, αλλά έβαλλε εναντίον του και για το ότι δεν άσκησε τα καθήκοντά του ως όφειλε όταν έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, επιλέγοντας στην πραγματικότητα να προετοιμάζει την επιστροφή του.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε χαρακτηριστικά:

«Νομίζω ότι θέλει απίθανο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπιζε για την υπεράσπισή του, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πλειστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.

Εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου Βασιλόπουλου, που παρενέβαινε ανερυθρίαστα στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι. Δεν ξεχνάω τη φίμωση των Μέσων Ενημέρωσης που υπήρχε και τότε, από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξεχνάω όλη εκείνη την πραγματική “Οδύσσεια”, όχι του ιδίου βέβαια, αλλά του ελληνικού λαού, υπό τη διακυβέρνησή του, αλλά δεν ξεχνώ και ότι από το 2019 μέχρι το 2023 ουσιαστικά παραβίασε το καθήκον να ασκήσει αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση, αυτή που σήμερα ασκούμε εμείς. Στην καθημερινότητα και στην κοινοβουλευτική λειτουργία υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά, καθημερινά σκάνδαλα, απέναντι στα οποία εμείς, οι πέντε βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, ορθώνουμε ανάστημα και σηκώνουμε στις πλάτες μας το βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Είμαστε εκεί για το έγκλημα των Τεμπών, μέσα στη Βουλή, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε ευκαιρία, για το έγκλημα των υποκλοπών, μέσα στη Βουλή και στα δικαστήρια, με θεσμικές παρεμβάσεις, με δική μας πρωτοβουλία ήρθε επιτέλους ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και με δική μας πρωτοβουλία θα φέρουμε τον Τζαβέλα. Δεν θα αφήσουμε τη συγκάλυψη να επικρατήσει. Είμαστε εκεί για το έγκλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην εξεταστική επιτροπή, σε κάθε συζήτηση μέσα στο κοινοβούλιο, εκεί όπου θα έπρεπε να είναι ένας τύπος ο οποίος εξελέγη αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στρογγυλοκάθισε στη θέση του βουλευτή επί 2,5 χρόνια εισπράττοντας αποζημίωση χωρίς να βγάλει άχνα σε όλες τις μείζονες συζητήσεις, και στο τέλος παραιτήθηκε προκειμένου να αναζητήσει άλλου είδους υποστυλώματα για να εμφανιστεί σαν κάτι δήθεν νέο.

Δεν παρακολούθησα όλη την χθεσινή ομιλία, όμως είδα ένα κομμάτι στο οποίο τόλμησε να μιλήσει για τα funds. Τα funds τα οποία ο ίδιος έφερε, με ειδική νομοθεσία του Δεκεμβρίου του ’15, μετά τις δεύτερες εκλογές και του 2017, τα funds τα οποία ο ίδιος προήγαγε, αφού πρώτα με το “έτσι θέλω” έφερε στις 22 Ιουλίου του 2015 τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, δηλαδή τη βάση για να παίρνουν τα σπίτια των πολιτών, οι τράπεζες και αυτά τα εκτρώματα. Είναι, νομίζω, απύθμενο το θράσος. Ο απλός πολίτης, ο λαός μας, η κοινωνία έχει ζήσει πολλά, έχει βιώσει τραύματα και αξίζει σίγουρα καλύτερα, και αυτά τα καλύτερα θα τα φέρει η ίδια η κοινωνία, η νέα γενιά, και εμείς που την εκπροσωπούμε. Δεν θα τα φέρουν ούτε η πολιτικοί «Πινόκιο», ούτε η «πολιτικοί θηριοδαμαστές των τσίρκων», δεν θα τα φέρουν τα καλύτερα εκείνοι οι οποίοι περιφρονούν τον κόσμο και τον περνούν για κουτό. Ο κόσμος έχει αντίληψη και με αυτή την αντίληψη θα πορευτεί».

