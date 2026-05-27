Μέσα-στο-επόμενο-εξάμηνο-η-Ουκρανία-μπορεί-να-ανακτήσει-το-πάνω-χέρι-στο-Ντονέτσκ,-εκτιμούν-στο-Κίεβο

Η Ουκρανία διαθέτει ένα εξάμηνο για να ανακτήσει την πρωτοβουλία από τη Ρωσία και να ενισχύσει τη θέση της εν όψει πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε ανώτερος διοικητής στο Reuters, προβλέποντας ότι πλησιάζει το «σημείο καμπής» μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου.

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν σημειώσει σημαντικές προόδους από την πλήρη εισβολή τους τον Φεβρουάριο του 2022, ωστόσο η εισχώρησή τους στα ουκρανικά εδάφη επιβραδύνθηκε φέτος, με τις δυνάμεις του Κιέβου να αυξάνουν την πίεση στο πεδίο της μάχης για να τις αναχαιτίσουν.

Ο Ταξίαρχος Αντρέι Μπιλέτσκι, διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού της Ουκρανίας, ενός από τα πιο έμπειρα στρατιωτικά σώματα, δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός είναι εξαντλημένος και ανίκανος για μεγάλες προόδους.

«Αν οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρήσουν τη δυναμική τους για μερικούς μήνες, μπορούν να κερδίσουν την πρωτοβουλία κατά μήκος του μετώπου και να αναγκάσουν τη Ρωσία να εγκαταλείψει τα σχέδια για το τελευταίο τμήμα της περιοχής Ντονέτσκ που δεν ελέγχει ακόμη», είπε ο Μπιλέτσκι.

Κρίσιμοι μήνες μπροστά

Η Ρωσία αντιμετωπίζει επιπλέον προβλήματα από την απόφαση του Έλον Μασκ να μην παρέχει πρόσβαση στο Starlink στις ρωσικές δυνάμεις. Το Κίεβο, από την πλευρά τυο, έχει ενισχύσει τις επιθέσεις με drones μεσαίας εμβέλειας, τασ οποία αποδυναμώνουν τη ρωσική αεράμυνα, διευκολύνοντας μεγαλύτερης εμβέλειας επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες πετρελαίου.

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους το 2026. Η Μόσχα ελέγχει σήμερα σχεδόν το 20% της Ουκρανίας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κούραση παραμένει πρόβλημα για τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού. Το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου στις ΗΠΑ ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «αμφισβητούν ενεργά τη στατική φύση του πολέμου» και σύντομα θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν περιορισμένες μηχανοκίνητες επιθέσεις.

Η «Ζώνη Φρουρίου» και η στρατηγική θέση

Οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώνονται στην ανατολική «Ζώνη Φρουρίου» της Ουκρανίας, όπου οι μάχες είναι έντονες στην στρατηγική πόλη Κοστιαντινίβκα. Οι βαριά οχυρωμένες πόλεις σχηματίζουν τη ραχοκοκαλιά της ουκρανικής άμυνας.

Ο Μπιλέτσκι δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κρατούν σταθερά το μέτωπο γύρω από το Σλοβιάνσκ και υποχρεώνουν τη Ρωσία να επιτεθεί κατευθείαν στην πόλη. Οι δαπανηρές επιθέσεις έχουν εξαντλήσει τις ρωσικές δυνάμεις και έχουν προκαλέσει σοβαρές απώλειες στους διοικητές πεδίου, σε μια διαδικασία που ο Μπιλέτσκι χαρακτήρισε «επαγγελματική φθορά» του ρωσικού στρατού.

Τεχνολογική ισορροπία και αναβάθμιση στρατού

Η Μόσχα χάνει «ριζικά» στον τομέα των επικοινωνιών στο πεδίο μάχης λόγω του περιορισμού χρήσης του Starlink από τον Μασκ. Παράλληλα, η Ουκρανία προηγείται στα μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα και τα βαριά βομβαρδιστικά drones, ενώ η Ρωσία προηγείται στα οπτικά drones με οπτική ίνα, τα οποία δεν μπορούν να παραπλανηθούν.

Το Τρίτο Σώμα Στρατού ηγείται της εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, όπως τα μη επανδρωμένα οχήματα (UGVs), που αντικαθιστούν μέρος του πεζικού με στόχο το 30% έως το 2027. Οι μονάδες χρησιμοποιούν stealth drones και ρομπότ οπλισμένα με πολυβόλα και εκτοξευτές ρουκετών, επιτρέποντας πιο δημιουργικές συνδυασμένες επιθέσεις ενώ εξοικονομούν στρατιωτικό προσωπικό.

«Αυτό θα συμβεί φέτος, και πιστεύω ότι το σώμα μας αποτελεί ζωντανό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής», είπε ο Μπιλέτσκι.