Μεξικό:-Ξεκίνησαν-οι-διαπραγματεύσεις-για-την-αναθεώρηση-της-συμφωνίας-ελεύθερου-εμπορίου-με-τις-ΗΠΑ

Το Μεξικό ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναθεώρηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ – Μεξικού – Καναδά, συνομιλίες που πραγματοποιούνται υπό τη σκιά των πιέσεων για δασμούς από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Υπουργείο Οικονομίας του Μεξικού ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ξεκίνησε «ο πρώτος επίσημος γύρος διαπραγματεύσεων για την προετοιμασία της κοινής αναθεώρησης της συνθήκης», με τη συμμετοχή και του Καναδάς.

