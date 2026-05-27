Μητσοτάκης:-Η-άποψη-των-ασθενών-για-το-ΕΣΥ-δεν-είναι-κατ’-ανάγκη-αυτή-που-μας-μεταφέρουν-τα-ΜΜΕ

Στις παρεμβάσεις για τη διαφάνεια και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συζήτηση με θέμα «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο», όπου έδωσε έμφαση στην αξιολόγηση από τους ίδιους τους ασθενείς και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Όπως σημείωσε, για πρώτη φορά έχει τεθεί σε εφαρμογή πλατφόρμα αξιολόγησης από τους χρήστες του ΕΣΥ, με περισσότερους από 60.000 πολίτες να έχουν ήδη συμμετάσχει. «Για πρώτη φορά δώσαμε λόγο στους χρήστες του συστήματος υγείας μέσα από την πλατφόρμα της αξιολόγησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι απαντήσεις των ασθενών δεν ταυτίζονται απαραίτητα με την εικόνα που μεταφέρουν τα μέσα ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε να αναγνωριστούν οι αλλαγές που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο ΕΣΥ, λέγοντας πως «για πρώτη φορά συμβαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας» και πως «αναγνωρίζονται από τους ασθενείς ως πολύ σημαντικές». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στις εφημερίες, σημειώνοντας ότι η εικόνα που αντιμετώπιζαν μέχρι πρότινος οι πολίτες ήταν συχνά «αρκετά χαοτική και προβληματική».

Όπως εξήγησε, μέσω του συστήματος με το «βραχιολάκι» και της νέας διαδικασίας παρακολούθησης των ιατρικών πράξεων, τόσο το κράτος όσο και ο ίδιος ο ασθενής έχουν πλέον καλύτερη εικόνα της πορείας εξυπηρέτησης. «Ο ίδιος ο ασθενής έχει περισσότερο έλεγχο και γνωρίζει ποια είναι η διαδικασία με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί», τόνισε, αναγνωρίζοντας πάντως ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εφημερία στον κόσμο που δεν θα χρειαστεί κάποιος να περιμένει».

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι κεντρικός στόχος είναι η προτεραιοποίηση των επειγόντων περιστατικών αλλά και η βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πολίτη στο σύστημα υγείας. «Θέλω να σταθώ και στην εμπειρία. Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πια με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν για την ενίσχυση των εφημεριών, λέγοντας ότι εντοπίστηκαν συγκεκριμένα λειτουργικά προβλήματα, όπως η έλλειψη τραυματιοφορέων. «Σκάψαμε και είδαμε πού είναι το πρόβλημα συχνά σε μια εφημερία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ προσλήφθηκαν έκτακτα τραυματιοφορείς, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι χρόνοι παραμονής στα νοσοκομεία.

«Δεν είναι ο κανόνας το φακελάκι»

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ακόμη στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και στις παροχές προς ευάλωτους ασθενείς, λέγοντας ότι «είναι αξιοπρέπεια να μπορείς να στείλεις σε έναν καρκινοπαθή τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι», ενώ χαρακτήρισε «τεράστια τομή» τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού μέσω του myHealth app.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στο ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι μεμονωμένα περιστατικά, όπως υποθέσεις «φακελακίου», δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως ο κανόνας. «Αδικούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν θεωρούμε ότι τέτοια περιστατικά είναι ο κανόνας», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς τα «πολύ δυσάρεστη εξαίρεση».

Όπως είπε, η απάντηση στα φαινόμενα αυτά είναι η διαφάνεια, φέρνοντας ως παράδειγμα την ψηφιακή και δημόσια λίστα χειρουργείων. «Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διαφάνεια», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ενθαρρύνει τους ασθενείς να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στον χώρο της δημόσιας υγείας. «Για κανένα πρόγραμμα δεν ήμουν τόσο περήφανος όσο για το πρόγραμμα “Προλαμβάνω”», είπε, σημειώνοντας ότι η χώρα για πρώτη φορά δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και όχι μόνο στη νοσοκομειακή περίθαλψη. Μάλιστα,, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια από εθνικούς πόρους. «Σήμερα σας ανακοινώνω ότι το “Προλαμβάνω” έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με 75 εκατ. ευρώ τον χρόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ειδικά στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», λέγοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια μαστογραφίες, ενώ αναφέρθηκε και στις δράσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά και στην παιδική παχυσαρκία και την ψυχική υγεία. «Δεν μιλάμε μόνο με σκληρούς αριθμούς, αλλά με αντίληψη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία αυτόνομου υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας μετά τις επόμενες εκλογές. «Σχεδιάζουμε, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, να δημιουργήσουμε ανεξάρτητο υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας», δήλωσε, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η συνολική στήριξη της έρευνας και η προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και για τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων στο ΕΣΥ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «το όποιο επίπεδο απολαβών δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί άλλοθι για μια πράξη διαφθοράς». Και συμπλήρωσε: «Έχουν γίνει πολλά και πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα».

