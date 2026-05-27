Νέος-επικεφαλής-της-wolt-Ελλάδος,-ο-Ηλ.-Πίτσαβος

Τη θέση του επικεφαλής της Wolt για την ελληνική αγορά έχει αναλάβει ο Ηλίας Πίτσαβος από τον Φεβρουάριο του 2026, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της εταιρείας διεθνώς.

Με πολυετή εμπειρία στους κλάδους της τεχνολογίας, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών πληρωμών, ο Ηλίας Πίτσαβος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Wolt στην Ελλάδα.

Πριν από την ένταξή του στη Wolt, ο Ηλίας Πίτσαβος διετέλεσε επικεφαλής της Klarna στην Ελλάδα. Έχει επίσης εργαστεί σε ηγετικούς ρόλους σε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Ericsson και η IBM, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποκτώντας πολύτιμη διεθνή εμπειρία.

Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), καθώς και κάτοχος MSc στις Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες από το University of Surrey και MBA από το ALBA Graduate Business School.

Στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής, ο Ηλίας Πίτσαβος θα συνεργάζεται στενά μαζί με τον Δημήτρη Καρέλο, περιφερειακό γενικό διευθυντή της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση της στρατηγικής και την περαιτέρω ανάπτυξη της Wolt στην ελληνική αγορά.

Ο Ηλίας Πίτσαβος, επικεφαλής της Wolt για την Ελλάδα δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι μέλος μιας ομάδας που έχει χτίσει μια τόσο ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά και αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας χιλιάδων ανθρώπων. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την εμπειρία που προσφέρουμε, και να αναπτύσσουμε ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες της Wolt στην Ελλάδα».