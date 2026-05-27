Οι-αγορές-αγνοούν-τη-γεωπολιτική-ένταση:-nikkei-και-kospi-σπάνε-ρεκόρ

Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη 27/5, με τους βασικούς δείκτες της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν, την εύθραυστη κατάσταση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αλλά και την αισιοδοξία ότι μια συμφωνία παραμένει εφικτή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,49%, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 0,57%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi εκτινάχθηκε κατά 4,84%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,68%. Οι μετοχές της Samsung Electronics σημείωσαν άνοδο 6%, μετά την έγκριση προσωρινής συμφωνίας για τις μισθολογικές αυξήσεις από τους συνδικαλισμένους εργαζόμενους της εταιρείας, αποτρέποντας πιθανή απεργία που θα μπορούσε να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ημιαγωγών.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,13%.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ ο κινεζικός CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,27%.

Νωρίς την Τρίτη, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, πλήγματα «αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν, στοχεύοντας θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά πλοία που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες, παρά το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον υποστήριζε πως εξακολουθεί να επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Η στρατιωτική αυτή ενέργεια ανέδειξε την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν να δοκιμάζουν τα όρια, παρά τις διαπραγματεύσεις που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, βρίσκονται κοντά σε ολοκλήρωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου «προχωρούν καλά», προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να περάσουν στην επίθεση αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Στη Wall Street, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite έκλεισαν την Τρίτη σε νέα ιστορικά υψηλά, με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.