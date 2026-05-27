«Ούτε-ένα-δολάριο»:-Οι-ft-αποκαλύπτουν-ότι-το-ταμείο-του-Συμβουλίου-Ειρήνης-του-Τραμπ-είναι-εντελώς-άδειο

Το μεγαλεπήβολο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την «αναγέννηση» της μεταπολεμικής Γάζας μοιάζει να έχει κολλήσει πριν καν ξεκινήσει.

Τέσσερις μήνες μετά τη δημιουργία του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» (Board of Peace) — ενός οργανισμού που ο ίδιος ο Τραμπ παρουσίασε ως μία από τις «σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες» της εποχής του — το επίσημο ταμείο για την ανοικοδόμηση της Γάζας παραμένει άδειο. Κυριολεκτικά.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με τους Financial Times, παρά τις εξαγγελίες για χρηματοδότηση 17 δισ. δολαρίων, «ούτε ένα δολάριο» δεν έχει κατατεθεί στο επίσημο fund που δημιουργήθηκε μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οι υποσχέσεις των δισεκατομμυρίων

Το σχέδιο είχε παρουσιαστεί με εντυπωσιακό τρόπο τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ υπέγραψε πανηγυρικά τον καταστατικό χάρτη του οργανισμού μπροστά σε διεθνείς αξιωματούχους. Η φιλοδοξία ήταν τεράστια: παγκόσμιοι ηγέτες θα πλήρωναν ακόμη και 1 δισ. δολάρια για «ισόβια συμμετοχή», ενώ χώρες-μέλη υποσχέθηκαν 7 δισ. δολάρια για πακέτο βοήθειας προς τη Γάζα και ο ίδιος ο Τραμπ δεσμεύθηκε για επιπλέον 10 δισ. αμερικανικής χρηματοδότησης.

Στην πράξη όμως, τίποτα δεν κινείται.

Η κατάσταση είναι τόσο θολή ώστε, αντί να χρησιμοποιείται το επίσημο fund της Παγκόσμιας Τράπεζας — το οποίο υποστηρίζεται και από τον ΟΗΕ — χρήματα φέρονται να διοχετεύονται απευθείας μέσω λογαριασμού της JPMorgan Chase, χωρίς ανεξάρτητους μηχανισμούς διαφάνειας.

Χρήματα «παγωμένα» και έργα στον αέρα

Μέχρι στιγμής, μικρές μόνο εισφορές από το Μαρόκο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν χρησιμοποιηθεί για λειτουργικά έξοδα και για τη χρηματοδότηση μιας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που θεωρητικά θα αναλάμβανε τη διοίκηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Ακόμη και τα 100 εκατ. δολάρια που πρόσφεραν τα Εμιράτα για τη δημιουργία νέας αστυνομικής δύναμης στη Γάζα παραμένουν «παγωμένα», καθώς το πρόγραμμα δεν έχει καν ξεκινήσει.

Την ίδια στιγμή, ούτε τα κονδύλια που σχεδιάζει να ανακατευθύνει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών — περίπου 1,2 δισ. δολάρια — έχουν ακόμη διατεθεί.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File Photo

Νομικό χάος και πολιτικά ερωτήματα

Πέρα από το οικονομικό αδιέξοδο, το Συμβούλιο Ειρήνης φαίνεται να κινείται και σε γκρίζα νομική ζώνη. Αμερικανοί βουλευτές αμφισβητούν ακόμη και το κατά πόσο ο οργανισμός πληροί τις προϋποθέσεις για να θεωρείται επίσημος διεθνής οργανισμός που μπορεί να λαμβάνει αμερικανική χρηματοδότηση.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπράιαν Σατς είπε χαρακτηριστικά ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει το σχέδιο «σαν προσωπική βασιλική αυλή», παραδεχόμενος ότι «δεν είναι καθόλου σαφές τι ακριβώς είναι αυτός ο οργανισμός».

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή το σχέδιο του ΟΗΕ για τη Γάζα περιγράφει το Board of Peace ως «μεταβατική διοίκηση» μέχρι να επιστρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή. Κανείς όμως δεν ξέρει τι συμβαίνει αν αυτή η μεταβατική περίοδος λήξει χωρίς αποτέλεσμα.

«Ούτε ένα δολάριο» για την ανοικοδόμηση

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι ίσως ότι, δύο χρόνια μετά τον καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα και παρά τα φιλόδοξα σχέδια για «AI-powered» ουρανοξύστες και υπερσύγχρονες πόλεις που προωθούσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, καμία ουσιαστική ανοικοδόμηση δεν έχει αρχίσει.

«Ούτε ένα αμερικανικό δολάριο δεν έχει διατεθεί για την ανοικοδόμηση της Γάζας», λένε στη βρετανική εφημερίδα πηγές που συμμετέχουν στον μεταπολεμικό σχεδιασμό.

Και όσο το πολιτικό, οικονομικό και νομικό αδιέξοδο παραμένει, η Γάζα συνεχίζει να περιμένει όχι τα μεγαλεπήβολα σχέδια, αλλά τα στοιχειώδη.