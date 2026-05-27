Ο-ceo-της-nvidia-πιστεύει-ότι-στην-εποχή-της-Τεχνητής-Νοημοσύνης-δεν-έχει-σημασία-τι-θα-σπουδάζουν-τα-παιδιά

Οι γονείς δεν πρέπει να αγχώνονται για τις σπουδές των παιδιών τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

«Νομίζω ότι δεν θα έχει σημασία», δήλωσε ο Χουάνγκ μιλώντας στο Channel NewsAsia της Σιγκαπούρης.

«Όλα τα πράγματα που είχαν σημασία κάποτε θα εξακολουθούν να έχουν σημασία στο μέλλον», συνέχισε. Κατά τον ίδιο, αντί δίνεται έμφαση σε σπουδές που θεωρούνται ανθεκτικές στην τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Ο επικεφαλής της Nvidia ανέφερε ως παραδείγματα τομέων που θα παραμείνουν σημαντικοί παρά την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης τη δημοσιογραφία, το storytelling, τις τέχνες και το design.

Όπως είπε, οι καλύτεροι δημοσιογράφοι δεν είναι απλώς καλά προετοιμασμένοι, αλλά έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν παρόντες, να ακούν προσεκτικά και να ανταποκρίνονται δυναμικά στη στιγμή. «Η ικανότητα να αφηγείσαι μια ιστορία σε ένα κοινό θα παραμείνει εξίσου σημαντική στο μέλλον όσο και σήμερα», εκτίμησε.

Ο CEO της Nvidia αναφέρθηκε επίσης στον ιαπωνικό όρο του «wabi-sabi, που αναφέρεται στο να βρίσκεις την ομορφιά μέσα στην ατέλεια, υποστηρίζοντας ότι οι ξεχωριστές-μοναδικές ανθρώπινες ιδιότητες θα μπορούσαν να εκτιμηθούν περισσότερο σε έναν κόσμο στον οποίο έχει επέλθει κορεσμός από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Ό,τι κι αν αποφασίσετε ότι είναι το πάθος σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αναρωτηθείτε: Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να με βοηθήσει να βελτιώσω τις γνώσεις μου, την τέχνη μου, τον σκοπό μου;» είπε.

Παράλληλα ανέφερε ότι ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα αυτοματοποιήσει μέρη πολλών θέσεων εργασίας, θα «σπρώξει» επίσης τους εργαζόμενους προς εργασίες υψηλότερου επιπέδου που απαιτούν κρίση και δημιουργικότητα.

«Μια δουλειά είναι σαν ένα καλάθι με εργασίες», δήλωσε στο CNA. «Πολλές από αυτές τις εργασίες θα αυτοματοποιηθούν. Και η αίσθησή μου είναι ότι ως αποτέλεσμα του αυτοματισμού, μπορούμε να επικεντρωθούμε στα πιο δύσκολα μέρη της δουλειάς μας».

Ο Χουάνγκ απέρριψε επίσης τις ανησυχίες ότι η εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα κάνει τους ανθρώπους λιγότερο έξυπνους ή πιο τεμπέληδες στη σκέψη.

Κάνοντας παραλληλισμούς με την εποχή της ανόδου των προσωπικών υπολογιστών, του διαδικτύου και των smartphones, υποστήριξε ότι τα προηγούμενα τεχνολογικά κύματα αύξησαν τις ανθρώπινες φιλοδοξίες αντί να τις μειώσουν.