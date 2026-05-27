Παπαστράτος:-Πάνω-από-700-εκατ.-ευρώ-οι-επενδύσεις-στην-Ελλάδα-την-τελευταία-δεκαετία

Επετειακή εκδήλωση για την συμπλήρωση 95 χρόνων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκε εχθές στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» η επετειακή εκδήλωση για την συμπλήρωση 95 χρόνων της εταιρείας Παπαστράτος.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξήρε την πορεία και την προσφορά της Παπαστράτος τονίζοντας ότι «σήμερα, τιμούμε μια ιστορία ελληνικής προκοπής. Τιμούμε εκείνους που τη θεμελίωσαν, εκείνους που τη συνέχισαν και εκείνους που σήμερα την οδηγούν στο μέλλον. Και μαζί τους τιμούμε την πίστη ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος, συνεργάζονται και δημιουργούν με ήθος».

Παράλληλα, σημείωσε, ότι «η αξία μιας διαδρομής δεν κρίνεται μόνον από τους αριθμούς και την επιτυχία που κατακτά. Μετριέται από το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία. Από τον δημιουργικό κόπο που συνοδεύεται από ήθος και γίνεται προσφορά στον τόπο και τους ανθρώπους» και πρόσθεσε ότι «σήμερα, τιμώντας τα 95 χρόνια της «Παπαστράτος» τιμούμε στην πραγματικότητα μια ολόκληρη αντίληψη για τη δουλειά, την οικογένεια, αλλά και την πρόοδο της πατρίδας”.

Επισήμανε, επίσης, ότι «καμιά κοινωνία, δεν προοδεύει χωρίς δουλειά. Καμία οικονομία δεν προοδεύει χωρίς εμπιστοσύνη. Καμία πατρίδα δεν προοδεύει χωρίς ήθος» και παρατήρησε ότι «η ιστορία της «Παπαστράτος» είναι πρωτίστως ιστορία οικογένειας. Είναι η ιστορία μιας πλατιάς οικογένειας, από τους διευθυντές έως τους εργάτες και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στην επιχείρηση σε στιγμές δύσκολες. Κι όμως, ποτέ δεν θυσίασαν τις αρχές τους και δεν εγκατέλειψαν τα ιδανικά τους».

Όπως είπε «η ενότητα των αδελφών Παπαστράτου μάς προσφέρει ένα πολύτιμο μάθημα. Όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν να μονοιάζουν και να συνεργάζονται, παρά την ανομοιότητα των απόψεών τους, τότε αυτή η διαφορετικότητα γίνεται πηγή δύναμης. Ο καθένας κομίζει στον κοινό αγώνα τα δικά του χαρίσματα. Έτσι προχωρούν οι οικογένειες. Έτσι προχωρούν οι επιχειρήσεις. Έτσι προχωρά η χώρα μας».

Ο Γιώργος Μαργώνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος σημείωσε ότι η εταιρεία συμπληρώνει εφέτος 95 χρόνια λειτουργίας, μια ιστορική διαδρομή που συνδέεται στενά με την πορεία της χώρας και αποτυπώνει τη σταθερή επιλογή της για εξέλιξη, επενδύσεις στους ανθρώπους, καινοτομία και συμβολή στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

«Εδώ και σχεδόν ένα αιώνα, η Παπαστράτος αποτελεί σταθερό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Έναν αξιόπιστο εργοδότη, έναν έμπιστο συνοδοιπόρο της κοινωνίας, έναν ειλικρινή συνομιλητή της πολιτείας, μια εταιρεία που δημιουργεί αξία και την μοιράζεται με όλους. Επενδύει στη χώρα, την παραγωγή, την τεχνολογία, τις εξαγωγές αλλά πάνω από όλα στους ανθρώπους» υπογράμμισε ο κ. Μαργώνης.

«Μόνο την τελευταία δεκαετία οι επενδύσεις μας ξεπέρασαν στην Ελλάδα τα 700 εκατ. ευρώ» ανέφερε ο κ. Μαργώνης και συμπλήρωσε: «Η αξία των made in Greece προϊόντων μας που εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ το χρόνο. Επίσης, οι προσλήψεις τα τελευταία χρόνια έφτασαν τις 1.000 με αποτέλεσμα σήμερα να απασχολούμε άμεσα ή έμμεσα περίπου 2.500 εργαζόμενους».

Σχεδόν έναν αιώνα τώρα, όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία Παπαστράτος με ελληνικό DNA χαράζει με συνέπεια τη δική της πορεία εξέλιξης: επενδύει στους ανθρώπους της, επιλέγει με τόλμη την πρόοδο και την καινοτομία και εδώ και μια δεκαετία υπηρετεί με συνέπεια το όραμα για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο. Στον πυρήνα αυτής της πορείας βρίσκονται οι άνθρωποι. Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, οι κοινότητες που, διαχρονικά, συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης, φροντίδας και συνέπειας. Μιας κουλτούρας που κράτησε την εταιρεία δυνατή τόσο σε περιόδους ανάπτυξης όσο και σε περιόδους αβεβαιότητας.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της Παπαστράτος Τίνα Δάβου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Παπαστράτος εισέρχεται στη νέα χρονιά με ισχυρή παρακαταθήκη, ουσιαστική πρόοδο σε επενδύσεις, διεθνή εξωστρέφεια και σταθερή δέσμευση σε καινοτομία και υπευθυνότητα, τιμώντας τα 95 χρόνια της και θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις διεθνείς προκλήσεις.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την κυρία Δάβου, η Παπαστράτος επενδύει στους ανθρώπους της, στις ιδέες τους, στο θάρρος τους να δοκιμάζουν, να αποτυγχάνουν και να συνεχίζουν, να τολμούν και να ανοίγουν νέους δρόμους. «Αυτή είναι η δύναμη της Παπαστράτος» ανέφερε και συμπλήρωσε:«Προχωράμε μπροστά, με ρίζες βαθιές, καθαρή κατεύθυνση και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που θα γράψουν το επόμενο κεφάλαιό μας. Τη νέα γενιά της Παπαστράτος».