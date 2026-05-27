Πολάκης:-Εγώ-δεν-είμαι-ανεξάρτητος,-ήμουν-και-είμαι-από-σήμερα-ΣΥΡΙΖΑ

Τη συνεχιζόμενη στράτευσή του στον ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε εκ νέου ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη παραλίγο να τον αναγγείλει ως βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. H ίδια, τον ανήγγειλε ως ανεξάρτητο βουλευτή, με τον κ. Πολάκη να της απευθύνεται και εκείνη να του απαντάει «είδατε ότι δυσκολεύτηκα», όπως μεταδίδει το Ertnews.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τελικά, από το βήμα της Ολομέλειας, ο κ. Πολάκης δήλωσε: «Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.