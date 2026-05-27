Ραβασάκια-σε-«ξεχασιάρηδες»-ιδιοκτήτες-μετά-από-σαρωτικές-διασταυρώσεις-σε-πλατφόρμες-βραχυχρόνιας-μίσθωσης

Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» σε ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και οι δηλώσεις τους εμφανίζουν κενά, σε σύγκριση με τα δεδομένα που έχουν αντληθεί από τις πλατφόρμες, στέλνει η ΑΑΔΕ.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός, το τελευταίο διάστημα, έχει συλλέξει «λαβράκια» από τις διασταυρώσεις που έχει προχωρήσει, καθώς έχει «σαρώσει» τις δηλώσεις των συγκεκριμένων ιδιοκτητών με τα στοιχεία από τις πλατφόρμες Αirbnb, Booking και VBRO και έχει διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ποσών που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις και των εισοδημάτων που έχουν καταγραφεί στις εν λόγω πλατφόρμες.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο «μικροσκόπιο» του ελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται οι χρήσεις από το 2020 έως και το 2023, με πρώτες φυσικά στη λίστα των ελέγχων τις μισθώσεις του 2020.

Αυτό δε γιατί η προθεσμία για διορθώσεις λήγει στις 15 Ιουνίου, λόγος για τον οποίο άλλωστε έχουν αποσταλεί και τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για διορθώσεις και κλείσιμο εκκρεμοτήτων με το παρελθόν.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι «ραβασάκια» αποστέλλονται και για υποθέσεις από το 2021 έως και το 2023, καθώς στις περιπτώσεις αυτές οι αποκλίσεις θα πρέπει να διορθωθούν έως και τις 30 Ιουλίου.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες για τους οποίους «χτυπά η καμπάνα» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει εμπρόθεσμα να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, προκειμένου αμέσως μετά να εκδοθούν νέα εκκαθαριστικά με τον τυχόν επιπλέον φόρο, τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή και τυχόν πρόστιμα.

Μείωση προστίμων

Βέβαια, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όσοι ιδιοκτήτες προχωρήσουν σε διορθώσεις από μόνοι τους, πριν λάβουν το ειδοποιητήριο της εφορίας, μπορούν να πετύχουν μείωση των προστίμων έως και 50%.

Με βάση το ισχύον καθεστώς από 1ης Ιανουαρίου 2024, δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης:

α) η μίσθωση ακινήτου με διάρκεια 60 ημερών και άνω. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται πλέον μακροχρόνια και υφίσταται υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

β) η μίσθωση ακινήτου με παροχή επιπλέον υπηρεσιών πέραν των κλινοσκεπασμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, το ακίνητο θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και πρέπει να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.

Πάνω από 59 μέρες

Εξάλλου, από την 1η Ιανουαρίου 2024, και οι μισθώσεις μέχρι και 59 ημέρες που συνάπτονται εκτός ψηφιακών πλατφορμών θεωρούνται βραχυχρόνιες μισθώσεις και ως εκ τούτου υπόκεινται στην υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και απόκτησης Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (εφεξής ΑΜΑ), καθώς και στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Εφόσον μάλιστα, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, συμφωνηθεί η αναμίσθωση του ακινήτου στον ίδιο μισθωτή, η χρονική διάρκεια της αναμίσθωσης, για τον χαρακτηρισμό της μίσθωσης ως βραχυχρόνιας ή μη, εξετάζεται αυτοτελώς. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης από 10.6.2024 μέχρι 30.7.2024 (ημερομηνία αναχώρησης 31.7.2024), δηλαδή διάρκειας 51 ημερών, συμφωνηθεί η διαμονή του μισθωτή μέχρι τις 12.8.2024 (ημερομηνία αναχώρησης 13.8.2024), με αποτέλεσμα η συνολική διάρκεια της διαμονής του να ανέρχεται σε 64 ημέρες, θεωρείται ότι έχει συναφθεί δεύτερη μίσθωση από 31.7.2024 έως 12.8.2024, διάρκειας 13 ημερών, η οποία είναι επίσης βραχυχρόνια.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι, αν η διάρκεια είναι 60 ημέρες και άνω, θα υποβληθεί Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, ενώ αν είναι έως 59 ημέρες θα υποβληθεί Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Ο ορισμός δε του ακινήτου είναι κρίσιμος στη Βραχυχρόνια Μίσθωση για δύο λόγους:

α) κάθε ακίνητο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης πρέπει να λάβει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ)

β) ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο αριθμός των ακινήτων που διαθέτουν για βραχυχρόνια μίσθωση καθορίζει τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος που αποκτάται από την εν λόγω μίσθωση.

Πιο συγκεκριμένα, ως ακίνητο στη Βραχυχρόνια Μίσθωση ορίζεται:

α. το διαμέρισμα,

β. η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες, λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,

γ. οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,

δ. τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Το εισόδημα, φυσικά, που αποκτάται από την 1η Ιανουαρίου 2024 από «Βραχυχρόνια μίσθωση» φορολογείται είτε ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία είτε ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αυτό που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκμισθώνουν 3 ή περισσότερα ακίνητα, αλλά και από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες (ανεξαρτήτως αριθμού ακινήτων).