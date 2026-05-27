Σδούκου:-Ο-κ.-Τσίπρας-επέστρεψε-με-άλλο-όνομα-αλλά-ίδιο-διχαστικό-λόγο

Το νέο κόμμα Τσίπρα, σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ERT News και στον Alpha 9.89, εκτιμώντας ότι συνομιλεί με ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και ουσιαστικά είναι περιχαρακωμένο αποκλειστικά γύρω από συνθήματα του παρελθόντος.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, μας ενδιαφέρει να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι εντυπώσεις εξάλλου κρατούν λίγο, καλή η σκηνική παρουσία και τα συνθήματα, αλλά μετρά η ουσία στο τέλος και η αντιπαράθεση θα πρέπει να γίνει στη βάση πολιτικών προτάσεων. Εκεί ο κ. Τσίπρας έβαλε έναν πήχη και πέρασε από κάτω. Δεν άκουσα κάτι φρέσκο και καινούργιο, αλλά μια αναχρονιστική αντίληψη.

Αυτά που μπορεί κάποιος να κρατήσει από τον χθεσινό κ. Τσίπρα είναι κατά βάση τέσσερα πράγματα. Το πρώτο ότι επιχείρησε να κατοχυρώσει την αριστερά ως χώρο του, βέβαια έτσι δείχνει πως απευθύνεται μόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Το δεύτερο ήταν ότι επιχείρησε να προσδώσει ιστορικό βάθος στο εγχείρημά του με αναχρονιστικό και διχαστικό όμως πρόσημο.

Το τρίτο ήταν τα πολλά συνθήματα, κενά περιεχομένου, που απλώς επαναλαμβάνονταν. Τέταρτο, ότι επιχείρησε να περιγράψει την Ελλάδα ως μια χώρα καταστραμμένη, από την οποία όλοι ψάχνουν τρόπο να φύγουν. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, αλλά κανείς δεν πιστεύει μια τέτοια απεικόνιση της Ελλάδας, όπως αυτή που έκανε».

Ερωτώμενη για τις επτά δεσμεύσεις που ανέλαβε με το νέο του κόμμα ο κ. Τσίπρας, η εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε ότι «μου θύμισαν κάτι και ανέτρεξα στις προγραμματικές δηλώσεις του 2015. Οι τίτλοι ήταν ακριβώς ό,τι έλεγε στις προγραμματικές του το 2015. Για παράδειγμα, για “αξιοπρέπεια του λαού” μας έλεγε το 2015, για “Ζωή με Αξιοπρέπεια” μας μιλάει το 2026, για “αλλαγή παραγωγικού μοντέλου” μας έλεγε το 2015, για “Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου” μας μιλάει το 2026. Δεν κυβέρνησε άραγε στο ενδιάμεσο;».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για το θέμα της ενοικίασης ακινήτου του κ. Ανδρουλάκη στο Δημόσιο, η κ. Σδούκου ανέφερε ότι «το συμβόλαιο είναι εκεί, είναι υπαρκτό και με έσοδα για τον κ. Ανδρουλάκη και την οικογένειά του.

Όπως είχε πει ο κ. Γεωργιάδης, καλοδεχούμενη και θα αποδειχθούν όλα. Όμως, αν έμπαιναν όλοι στη λογική του κ. Ανδρουλάκη, τότε ο ίδιος, ο αρχιτέκτονας της ψευδούς σκανδαλολογίας, θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις για φράσεις όπως μαφία, συμμορία και πολλά άλλα. Είναι όμως τυχερός, γιατί στη Νέα Δημοκρατία, δεν είμαστε Ανδρουλάκηδες».

