Σκληρό ροκ από το ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα – Τα βλέμματα στις δημοσκοπήσεις

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Φουλάρουν τις μηχανές στο ΠΑΣΟΚ και ξεκαθαρίζουν σε κάθε τόνο ότι δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο. Ενδεικτική της στάσης της Χ.Τρικούπη στο νέο εγχείρημα Τσίπρα είναι η σκληρή ανακοίνωση του κόμματος, στην οποία γίνεται λόγος για «ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα» και για έναν πρωθυπουργό που «κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Έντονη είναι η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη για την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων, στην οποία σήκωσαν το γάντι.

«Όσον αφορά στην αποστροφή του για τα χρέη των κομμάτων, ας γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των χρεών του προς τις τράπεζες επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσίπρας γιατί δεν λέει μια κουβέντα για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ και τους απολυμένους εργαζόμενους που άφησε πίσω του; Γιατί δεν απαντά στον διάδοχο του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει ότι βρήκε ‘μαύρα ταμεία’; Γιατί δεν δημοσιοποιεί πώς χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Είχε προηγηθεί πινγκ-πονγκ ανακοινώσεων μεταξύ Χ. Τρικούπη και του πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ και νυν πρωτεργάτη του μανιφέστου Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, με αφορμή δηλώσεις του τελευταίου στην ΕΡΤ News Radio.

«Είναι σημαντικό ο κ. Σιακαντάρης που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα, αφού πρώτα ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του -πάντα ΠΑΣΟΚ (!)- Ανδρέα Λοβέρδου, να μας εξηγήσει τι εννοεί, καθώς οι σημερινές δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγικοί αντίπαλοι. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;» σημείωναν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Τις αιχμές δεν άφησε αναπάντητες ο Γιώργος Σιακαντάρης που με ανάρτηση του στο Facebook επέστρεψε τα βέλη κάνοντας λόγο για πανικό από τις δημοσκοπήσεις.

«Επίσης, όσον αφορά την πάγια θέση μου, ακόμη και όταν ήμουν επιστημονικός διευθυντής στο ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου, πως η Δεξιά και η σοσιαλδημοκρατία είναι ιδεολογικοί και πολιτικοί αντίπαλοι και όχι στρατηγικοί, από την οποία συνάγουν πως προτείνεται η συγκυβέρνηση με τη Δεξιά, τους πληροφορώ, επειδή πολλοί εξ αυτών μάλλον είναι όψιμοι σοσιαλδημοκράτες, πως πάγια θέση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας ήταν πως γι’ αυτή στρατηγικός αντίπαλος είναι μόνο αυτοί που αμφισβητούν το πρωτείο της δημοκρατίας. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας. Ή δεν τους ενδιαφέρει πλέον στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η αλήθεια μπροστά στον πανικό των πρώτων δημοσκοπήσεων;» ανέφερε ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Σε νέα της ανακοίνωση-απάντηση η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε:

«Ο κ. Σιακαντάρης απέφυγε στην ανάρτησή του να απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό «όχι». Γιατί δυσκολεύεται να το αρθρώσει;

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις και στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

