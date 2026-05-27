Στα-1,33-δισ.-ευρώ-η-παραγωγή-ασφαλίστρων-αυτοκινήτου-το-2025

Στα 1,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2025 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων, καταγράφοντας αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2024, ενώ μειώθηκε η συχνότητα ζημιών και αυξήθηκε το μέσο κόστος, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας για την πρώτη εκτίμηση δεικτών ασφαλίσεων αυτοκινήτων.

Η παραγωγή αφορά το άθροισμα των κλάδων 3. χερσαίων οχημάτων και 10. αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (ΑΕΟχ), επιβεβαιώνοντας την σημασία του κλάδου στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, η μέση συχνότητα ζημιών στο σύνολο των καλύψεων μειώθηκε στο 7,92% το 2025, έναντι 9,37% το 2024. Την ίδια στιγμή, το μέσο κόστος ζημιάς αυξήθηκε στα 1.361 ευρώ από 1.344 ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ ειδικά για την αστική ευθύνη οχημάτων το μέσο κόστος ζημιάς ανήλθε στα 1.500 ευρώ, από 1.410 ευρώ το 2024.

Στην έρευνα συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το 96,3% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων για το 2025. Το πλήθος των ασφαλισμένων οχημάτων, με βάση τις ημέρες ασφάλισης εντός του έτους, διαμορφώθηκε σε 7.182.860 οχήματα.

Τα στοιχεία των ετών 2023 και 2024 προέρχονται από τη Στατιστική Επετηρίδα του κλάδου αυτοκινήτων και αφορούν οριστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αντίστοιχα με τον αριθμό των ασφαλισμένων οχημάτων να ανέρχεται σε 6.299.757 το 2023 και 6.376.066 το 2024.

Όπως σημειώνεται, η ασφάλιση αυτοκινήτων εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα, καθώς συμμετέχει κατά 40% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά ζημιών και κατά 22% στη συνολική παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και ζημιών, με βάση τα στοιχεία του 2025.

Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, η υψηλότερη συχνότητα ζημιών στην κάλυψη αστικής ευθύνης οχημάτων καταγράφηκε στην Αττική με 7,54%, ενώ ακολούθησαν η Αχαΐα με 6,27%, το Ηράκλειο με 5,84% και η Θεσσαλονίκη με 5,81%. Στον αντίποδα, τις χαμηλότερες συχνότητες εμφάνισαν η Σάμος με 2,23%, η Ροδόπη με 2,81% και η Λέσβος με 2,86%.

Αναφορικά με το μέσο κόστος ζημιάς ανά νομό στην αστική ευθύνη οχημάτων, τα υψηλότερα ποσά καταγράφηκαν στην Καβάλα με 2.009 ευρώ, στη Χαλκιδική με 2.005 ευρώ και στη Φωκίδα με 1.891 ευρώ. Αντίθετα, τα χαμηλότερα μέσα κόστη ζημιάς σημειώθηκαν στα Ιωάννινα με 1.197 ευρώ, στην Ευρυτανία με 1.232 ευρώ και στη Ροδόπη με 1.238 ευρώ.