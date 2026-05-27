Τεμπονέρας στον ΣΚΑΪ: Η ΕΛΑΣ είναι συμπαράταξη ρευμάτων – Μιλάμε για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

«Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα πολιτικό γεγονός, το οποίο ήδη απασχολεί την εγχώρια και διεθνή επικαιρότητα», ανέφερε ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως σημείωσε, η ΕΛΑΣ εκφράζει μια σύγκλιση ρευμάτων της ευρύτερης Αριστεράς και προοδευτικών πολιτών. «Το όνομα συμβολίζει το πάντρεμα του εθνικού με το κοινωνικό, αλλά και τη συνάντηση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι το εγχείρημα δεν αφορά μόνο κόμματα, αλλά και κοινωνικές δυνάμεις.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται στις «ταμπέλες», αλλά στο πολιτικό περιεχόμενο και στις προγραμματικές προτάσεις που θα κατατεθούν το επόμενο διάστημα. «Οι 7 δεσμεύσεις που παρουσιάστηκαν είναι η πυξίδα μας και θα εξειδικευθούν σε συγκεκριμένες πολιτικές», είπε χαρακτηριστικά. «Ξέρετε, δεν είμαστε αιθεροβάμονες, δεν θα φέρουμε τον παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί, λίγα πράγματα και καλά μπορούμε να κάνουμε, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κοινωνικούς μετασχηματισμούς που θα μας οδηγήσουν σε καλύτερη αφετηρία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη φορολογική πολιτική, σημείωσε ότι η συζήτηση αφορά τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και επιχειρηματικών κερδών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια δημοσιονομικών παρεμβάσεων. «Τα νούμερα είναι εκεί», ανέφερε, κάνοντας λόγο για υψηλά κέρδη τραπεζών, ενεργειακών εταιρειών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Όπως σημείωσε:

«Να σας πω ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος: είναι τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ των τραπεζών το 2025. Ο μεγάλος πλούτος είναι τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη προ φόρων τα οποία είχε η ΔΕΗ. Ο μεγάλος πλούτος είναι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τροφίμων που έχουν θησαυρίσει από τα πληθωριστικά κέρδη. Είναι τα κέρδη τα οποία είναι ουρανοκατέβατα από τις εταιρείες ενέργειας και μια σειρά από ζητήματα τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν, είναι εκεί. Ανοίξτε έναν κατάλογο με τις 20 πρώτες εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη είχαν».

Τέλος, ερωτηθείς για τα όσα ανέφερε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο 4ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό» περί μη φορολόγησης των εφοπλιστών από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τεμπονέρας απάντησε:

«Καλή η προπαγάνδα, αλλά τα νούμερα είναι εκεί και έχουν απαντηθεί αυτά στην “Ιθάκη”, στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Το δημοσιονομικό περιθώριο ή η διαφορά δεν ήταν 380 εκατομμύρια ευρώ όπως ειπώθηκε στο ντοκιμαντέρ. Πρώτον, το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας θέσπισε εισφορά για τον εφοπλισμό και δεύτερον, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα της φορολόγησης των εφοπλιστών άπτεται του Συντάγματος, στο άρθρο 107, άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις από τη μια μέρα στην άλλη».

