Τζέιμι-Ντάιμον:-Πιθανή-αύξηση-κατά-10%-ή-και-περισσότερο-στα-τέλη-επενδυτικής-τραπεζικής-της-jpmorgan

Τα τέλη επενδυτικής τραπεζικής της JPMorgan Chase θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 10% ή και περισσότερο στο δεύτερο τρίμηνο, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζέιμι Ντάιμον σε συνέδριο επενδυτών στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη.

Η δραστηριότητα αγορών του μεγαλύτερου αμερικανικού δανειστή, η οποία περιλαμβάνει τις εμπορικές του δραστηριότητες, βρίσκεται σε καλό δρόμο για ανάπτυξη 11% στο τρέχον τρίμηνο και θα μπορούσε να έχει «λίγο καλύτερη» απόδοση από την πρόβλεψη, πρόσθεσε.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

- Reuters