Τριπλό-ρεκόρ-στη-wall-street-με-τον-dow-jones-να-πρωταγωνιστεί

Τριπλό ρεκόρ κατέγραψε η Wall Street σήμερα, Τετάρτη (27/5), με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί και τους S&P 500 και Nasdaq να επεκτείνουν, έστω και οριακά, τα προηγούμενα υψηλά τους, σε μία συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα γύρω από μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,36% και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό στις 50.644 μονάδες. Ο S&P 500 κινήθηκε οριακά ανοδικά στο +0,02%, φτάνοντας τις 7.520 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,07% και διαμορφώθηκε στις 26.674 μονάδες, καταγράφοντας επίσης νέο ρεκόρ.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν, με το 10ετές να διαμορφώνεται στο 4,47% και το 2ετές στο 4,03%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στις γεωπολιτικές εξελίξεις, μετά τις πληροφορίες που μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση σχετικά με την ύπαρξη προσχεδίου για οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που φέρεται να προβλέπει σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα, χαρακτηρίζοντάς τα «εντελώς κατασκευασμένα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του ανέφερε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να δεχθούν μια απλή «καλή» συμφωνία, παρά μόνο μια «εξαιρετική συμφωνία», υπογραμμίζοντας επίσης ότι κανείς δεν θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ.

Παρά την αβεβαιότητα, οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και στην πιθανότητα τελικής συμφωνίας, γεγονός που στήριξε τη ζήτηση για μετοχές, ενώ οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 95 δολάρια και το WTI κάτω από τα 90 δολάρια.

Σύμφωνα με αναλυτές, η αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας ενίσχυσε ορισμένους κλάδους της αγοράς, όπως οι καταναλωτικές εταιρείες και τα βασικά αγαθά, που είχαν μείνει πίσω το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστική ισχύ συνεχίζει να τροφοδοτεί τον κλάδο των ημιαγωγών, παρά τις πιέσεις από ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Meta λάνσαρε συνδρομητική υπηρεσία για το chatbot Meta AI, ενισχύοντας τη μετοχή της. Η Micron συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της, με τον κλάδο των μικροτσίπ να επωφελείται συνολικά, ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και άλλες εταιρείες όπως η Intel και η Qualcomm. Η Apple σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας αποτίμηση 4,5 τρισ. δολαρίων, ενώ η Abercrombie & Fitch ενισχύθηκε σημαντικά μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η PDD Holdings, η Zscaler και η JPMorgan Chase, με τη δεύτερη να επηρεάζεται έντονα από απογοητευτικά αποτελέσματα και την τελευταία από δηλώσεις για πιθανές μεγάλες εξαγορές στο μέλλον.

Κατρακυλάει το πετρέλαιο

Απότομη πτώση σημείωσαν οι τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το Brent υποχώρησε κατά 5,31% και διαμορφώθηκε στα 94,29 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε απώλειες 5,55% στα 88,68 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο δείκτες είχαν προηγουμένως αγγίξει τα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, εξαλείφοντας τα κέρδη που είχαν σημειωθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 1,1% στα 4.452 δολάρια η ουγγιά.