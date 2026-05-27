Τσουκαλάς:-«Το-κόμμα-του-κ.-Τσίπρα-μοιάζει-περισσότερο-με-προϊόν-μάρκετινγκ,-παρά-με-νέα-πολιτική-πρόταση»

«Πιο πολύ μου μοιάζει σαν ένα προϊόν μάρκετινγκ το κόμμα του κ. Τσίπρα – με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική του στόχευση – παρά με κάτι που έχει πραγματική γείωση στην κοινωνία», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στο ΕΡΤnews, σχετικά με τη ίδρυση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε άγχος», προσέθεσε.

Ανέφερε ότι «ακόμη και η κα Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, δήλωσε ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι» και πως «άρα, εδώ έχουμε και μία πολιτική τρικυμία», αφού «από τη μία εμφανίζεται ένα κόμμα της Κεντροαριστεράς και από την άλλη λένε ότι δεν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ». Υποστήριξε δε ότι «ο συντάκτης του μανιφέστου παραδέχεται ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος του κ. Τσίπρα η Δεξιά» και εκτίμησε πως «υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με το τι ακριβώς εκφράζει το νέο κόμμα». Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι το κόμμα Τσίπρα έχει δεχθεί τόση διαφήμιση που «θα περίμενε κανείς να έχει αυτοδυναμία». Κατά την άποψη του «το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral», ότι «δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα» και πως στη διακήρυξη «λέγονται σε πολλά σημεία όσα ήδη λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά με λιγότερες γωνίες γιατί δεν επιθυμεί να έρθει σε ρήξη με συμφέροντα».

Αναφερόμενος στις συζητήσεις περί συνεργασιών, είπε ότι δεν μπορεί να απαντήσει «σε υποθετικά σενάρια, τα οποία αποκλείει άλλωστε και το ίδιο το κόμμα του κ. Τσίπρα». «Δεν έχουμε την πολυτέλεια για χαμένη ψήφο ή για ψήφο που κρατά τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας», σημείωσε. Τόνισε ότι «ο δημοκρατικός κόσμος πρέπει να κάνει καθαρές επιλογές» και πως «αν η ΝΔ είναι πρώτη αλλά όχι αυτοδύναμη – που δεν θα είναι – θα αναγκαστεί να κυβερνήσει με τον κ. Βελόπουλο και την κα Λατινοπούλου». Σε αυτό αντιπαρέβαλε τη θέση ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πολιτικό σχέδιο που στηρίζει την κοινωνία, βάζει στο επίκεντρο την εργασία, τα funds, τις απευθείας αναθέσεις και τη σύγκρουση με τα καρτέλ». «Ποιοι έδωσαν τη μάχη με τα καρτέλ και στάθηκαν απέναντι στο καθεστώς αποκαλύπτοντας σκάνδαλα; Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ήταν άλλοι που παρέμειναν άφωνοι τόσα χρόνια», τόνισε.

Ερωτηθείς γιατί, κατά την άποψή του, η ΝΔ επιλέγει να επαναφέρει διαρκώς στο προσκήνιο τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση γνωρίζει πως δεν μπορεί να νικήσει με θετικό αφήγημα» και πως «μόνο αν στηθεί ένα εμφυλιοπολεμικό και διχαστικό κλίμα μπορεί να υπάρξει αντισυσπείρωση που να τη διατηρήσει στην εξουσία». «Αυτό που πραγματικά τρέμει ο κ. Μητσοτάκης είναι η πιθανότητα ενός ισχυρού ΠΑΣΟΚ είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη», είπε. Σημείωσε ακόμη ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι υποδοχέας ψήφων από την Αριστερά, το Κέντρο αλλά και από κεντροδεξιούς πολίτες που δεν έχουν σχέση με τη ΝΔ…». «Μπορεί να παρουσιάζεται τώρα ως λύση ένας πρώην πρωθυπουργός που έχασε με τη μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων δεκαετιών απέναντι σε μία αποτυχημένη κυβέρνηση;», διερωτήθηκε.

Βάλλοντας κατά του υπουργού Υγείας είπε ότι «ο κ. Γεωργιάδης εδώ και δύο χρόνια ασχολείται συστηματικά με το να καθυβρίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ» και πως «όπως θα φανεί και στο δικόγραφο της μήνυσης, όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης είναι ψέματα». Μετά την παρακολούθηση του βίντεο-απάντηση του υπουργού Υγείας ο κ. Τσουκαλάς είπε μεταξύ άλλων ότι «ονομάζει, προφανώς πανικόβλητος, πολιτική κριτική τα ψεύδη που έλεγε για τα χρήματα και για ”μαϊμού” διαγωνιστικές διαδικασίες». Προσέθεσε ότι «ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα είπε ότι τα μισθώματα που έπαιρνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, των χιλίων ευρώ, τα έβγαζε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ψέμα και θα αποδειχθεί και από τα στοιχεία που προσκομίζονται. Ενώ και το ότι έκανε λόγο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το ποσό είναι περίπου 200.000 μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, αυτό συνιστά συκοφαντία».

Σχολιάζοντας την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κ.κ. Φίλη και Αρβανιτόπουλου, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «είχε ιδιαίτερη σημασία η αναφορά του στις παράνομες επισυνδέσεις που μοιάζουν νόμιμες. Όταν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν φυσικοί φάκελοι για τις εγκρίσεις των επισυνδέσεων, καταρρέει όλο το αφήγημα περί νομιμότητας. Ο κ. Καραμανλής ουσιαστικά αφήνει να εννοηθεί πως η κυβέρνηση φέρει ευθύνη για παράνομες επισυνδέσεις».

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, υποστήριξε ότι «η πολιτική των ”ήρεμων νερών” έχει αποτύχει» και πως «όσο η κυβέρνηση ακολουθούσε πολιτική κατευνασμού, η Τουρκία ενίσχυε το αφήγημα της ”Γαλάζιας Πατρίδας”…».

