Υψηλά-κέρδη-ως-το-2030-για-τους-πετρελαϊκούς-κολοσσούς

Ο πόλεμος στον Κόλπο και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ,μπορεί να έχουν κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, αλλά δεν επηρεάζονται όλοι οι τομείς: Οι πετρελαϊκές εταιρείες, ειδικότερα, επωφελούνται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αποκομίζοντας σημαντικά υψηλότερα κέρδη, λόγω της κρίσης.

«Οι πετρελαϊκές εταιρείες θα επιτύχουν υψηλότερα κέρδη προ φόρων, από ό,τι κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι το 2028», σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς που συγκέντρωσε η FactSet.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τα κέρδη προ φόρων, των πετρελαϊκών κολοσσών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 39,6% εφέτος, σε σύγκριση με 39,1%, το 2022.» Η τάση αυτή αναμένεται ότι θα συνεχιστεί για τα επόμενα δύο οικονομικά έτη: το περιθώριο κέρδους θα αυξηθεί κατά 39,4% το 2027 και 39% το 2028, οπότε η κερδοφορία θα μειωθεί και πάλι κάτω από τα επίπεδα του 2022», εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.

Πρωταγωνιστές οι αμερικανικοί κολοσσοί

Μεταξύ των μεγάλων πετρελαϊκών κολοσσών, ξεχωρίζει πάντως ως προς την κερδοφορία η αμερικανική Occidental Petroleum. Τα κέρδη της, προ φόρων, προβλέπεται να αυξηθούν κατά 61, 6% το 2026, 59,5% το 2027 και το 58,5% το 2028. Το 2022, το περιθώριο κέρδους της ήταν 55,9%, γεγονός που θα μεταφραζόταν σε σημαντική βελτίωση σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

Επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ConocoPhllips, ξεχωρίζει για την υψηλή λειτουργική κερδοφορία. Οι προσδοκίες της αγοράς για τα έσοδα αυτού του οικονομικού έτους είναι στα 69,648 δισεκατομμύρια δολάρια, κέρδη προ φόρων, στα 31,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Εάν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις, το περιθώριο κέρδους θα φτάσει το 45,2%, σε σύγκριση με 42,6% το 2022.

«Ο ενεργειακός αντίκτυπος δεν γίνεται το ίδιο αισθητός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», εξηγούν παράγοντες της αγοράς ενέργειας. «Η έκθεση και η εξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το Στενό του Ορμούζ είναι ελάχιστη σε σύγκριση με την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, οι μεγάλες εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα των ΗΠΑ βελτιώνουν σημαντικά την λειτουργική τους απόδοση για τα επόμενα χρόνια».

Στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα, επίσης, ξεχωρίζουν η Equinor και η Total Energies ως οι πετρελαϊκές εταιρείες με τα καλύτερα περιθώρια κέρδους. Η TotalEnergies όχι μόνο διαθέτει υψηλότερη κερδοφορία από τους ευρωπαίους ομολόγους της, αλλά διευρύνει και τα δικά της περιθώρια κέρδους σε σύγκριση με την κορύφωση του πολέμου στην Ουκρανία και τις επακόλουθες μακροοικονομικές επιπτώσεις του για τη Γηραιά ήπειρο. Το περιθώριο ανέρχεται σε 26,3% για το τρέχον έτος και προβλέπεται να παραμείνει υψηλό για τα επόμενα δύο οικονομικά έτη, στο 24,3% το 2027 και στο 23,7% το 2028.

Η Equinor προβλέπει περιθώριο κέρδους 44,2% για το 2026, ποσοστό ωστόσο, χαμηλότερο από ό,τι το 2022, όταν η κερδοφορία της έφτασε το 55,9%.

Ασφαλές καταφύγιο ο ενεργειακός τομέας

«Ο ενεργειακός τομέας ήταν ένα από τα λίγα ασφαλή καταφύγια για τους κερδισμένους από τον Μάρτιο, χάρη στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά η χαλάρωση των γεωπολιτικών εντάσεων έχει περιορίσει τις προβλέψεις κερδοφορίας. Ωστόσο, η μείωση αυτή είναι περισσότερο μια απάντηση στους φόβους των επενδυτών παρά στα ίδια τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Η κερδοφορία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ενεργειακό σοκ που προκαλείται από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, παρατείνοντας το κλείσιμο του Ορμούζ.

«Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος του πετρελαίου, οι τιμές του μαύρου χρυσού, αντί να σταθεροποιούνται, θα συνεχίσουν να αυξάνονται, παρά τις διορθώσεις που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες έχουν ήδη αντιστραφεί εν μέρει μετά την χθεσινή αύξηση άνω του 3%», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν η προσφορά από τις χώρες του Περσικού Κόλπου δεν επιστρέψει στο φυσιολογικό βραχυπρόθεσμα. Με άλλα λόγια, έως ότου οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο λειτουργήσουν στο 100% της χωρητικότητάς τους, η ζήτηση θα παραμείνει σημαντικά υψηλότερη από την προσφορά, ενισχύοντας έτσι τα περιθώρια κέρδους των πετρελαϊκών εταιρειών».

To 2030 το Brent στα 72 δολάρια

Σύμφωνα με στοιχεία του -, η τιμή του Brent δεν θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα στη Μέση Ανατολή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2030, όταν αναμένεται να διαπραγματευτεί περίπου στα 72 δολάρια. «Η υποκείμενη κατάσταση στον Κολπο απέχει πολύ από το να επιλυθεί, παρά τις προσδοκίες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν », σημειώνει η Macquarie Group.

Διαβάστε ακόμα:

→ Το πετρέλαιο, η «κατάρα» της Fed και το πραγματικό σοκ (που έχει αγνοηθεί)