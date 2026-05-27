Φθηνό-ρεύμα-παράγουμε,-ακριβό-πληρώνουμε:-Η-παράδοξη-αλήθεια-της-ενεργειακής-μας-πολιτικής

Η Ελλάδα δεν στερείται ενεργειακού πλούτου. Στερείται ενεργειακής στρατηγικής. Ο ήλιος μας δίνει την ενέργεια αρκεί η πολιτεία να μάθει επιτέλους να αποθηκεύει αυτό που της χαρίζει.

Η Ελλάδα έχει ήλιο. Πολύ ήλιο. Και τα τελευταία χρόνια τον εκμεταλλεύεται με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση: τα φωτοβολταϊκά συστήματα πολλαπλασιάζονται σε στέγες, αγρούς και βιομηχανικές εκτάσεις, υπόσχοντας φθηνότερη και καθαρότερη ενέργεια. Κι όμως, ο Έλληνας καταναλωτής συνεχίζει να πληρώνει έναν από τους υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος στην Ευρώπη. Αυτή η αντίφαση δεν είναι τυχαία αλλά είναι αποτέλεσμα δομικής αποτυχίας της ενεργειακής πολιτικής.

Το παράδοξο της φθηνής παραγωγής και του ακριβού λογαριασμού.

Τις μεσημεριανές ώρες του καλοκαιριού, η ηλιακή παραγωγή πλημμυρίζει το δίκτυο. Οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πέφτουν δραματικά, συχνά αγγίζουν το μηδέν ή ακόμα και αρνητικές τιμές. Την ίδια στιγμή, οι περικοπές των ΑΠΕ το 2026 αναμένεται να φτάσουν σε χρονιά ρεκόρ. Σε μια περίοδο, όπου η ηλεκτρική ενέργεια είναι ακριβή, οι παραγωγοί ΑΠΕ πετάνε ενέργεια στα σκουπίδια, χάνοντας τόσο οι ίδιοι έσοδα, κινδυνεύοντας να κοκκινίσουν τα τραπεζικά τους δάνεια όσο και οι ίδιοι καταναλωτές, που δεν φτάνει το όφελος από τις χαμηλές τιμές ΑΠΕ. Θεωρητικά, αυτό θα έπρεπε να μεταφράζεται σε ανακούφιση για τον καταναλωτή. Στην πράξη, δεν συμβαίνει.

Το πρόβλημα είναι δομικό. Η ηλιακή ενέργεια είναι εκ φύσεως ασταθής: παράγει άφθονα το μεσημέρι, σχεδόν τίποτα το βράδυ. Αυτή η μεταβλητότητα αναγκάζει τον διαχειριστή του δικτύου να διατηρεί συνεχώς εφεδρείες σε ετοιμότητα, κυρίως μονάδες φυσικού αερίου για να καλύψει την κατακόρυφη πτώση παραγωγής μόλις ο ήλιος δύσει ή συννεφιάσει. Αυτές οι εφεδρείες κοστίζουν, και το κόστος μεταφέρεται στους λογαριασμούς μέσω ρυθμιζόμενων χρεώσεων, προσαυξήσεων και της αγοράς εξισορρόπησης. Έτσι, ό,τι κερδίζεται από τη φθηνή ηλιακή παραγωγή, «εξαλείφεται» από το κόστος διαχείρισης της αστάθειας που αυτή δημιουργεί.

Το αποτέλεσμα; Η τελική τιμή λιανικής παραμένει σχεδόν αδιάφορη στις ώρες χαμηλών τιμών χονδρικής, ενώ ο καταναλωτής επιβαρύνεται για ένα σύστημα που δεν έχει σχεδιαστεί να χειριστεί αποτελεσματικά την ενέργεια που ο ίδιος ο ήλιος προσφέρει δωρεάν.

Η λύση υπάρχει και η πολιτεία την αγνοεί.

Η απάντηση στο πρόβλημα δεν είναι μυστική: είναι η αποθήκευση ενέργειας. Μπαταρίες μεγάλης κλίμακας τόσο σε επίπεδο δικτύου αλλά και σε οικιακά συστήματα αποθήκευσης μπορούν να αποθηκεύσουν την πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια του μεσημεριού και να την αποδεσμεύσουν τις βραδινές ώρες αιχμής. Έτσι εξομαλύνεται η ζήτηση, μειώνεται η ανάγκη για ακριβές εφεδρείες αερίου, και η φθηνή ενέργεια επιτέλους φτάνει στον καταναλωτή.

Σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία, μεγάλα έργα αποθήκευσης έχουν ήδη μετασχηματίσει τη λειτουργία των δικτύων και συνέβαλαν αποφασιστικά στη μείωση των τιμών ρεύματος για τους πολίτες. Στην Ελλάδα; Η αποθήκευση παραμένει στο περιθώριο της ενεργειακής πολιτικής.

Τι οφείλει να κάνει το κράτος;

Η κυβέρνηση οφείλει να σχεδιάσει ένα ουσιαστικό πλαίσιο κινήτρων για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις, και απλοποίηση αδειοδότησης τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις. Παράλληλα, η ρυθμιστική αρχή πρέπει να επανεξετάσει τη δομή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι χαμηλές τιμές χονδρικής να μεταφέρονται πράγματι στη λιανική.

Η Ελλάδα δεν στερείται ενεργειακού πλούτου. Στερείται ενεργειακής στρατηγικής. Ο ήλιος μας δίνει την ενέργεια αρκεί η πολιτεία να μάθει επιτέλους να αποθηκεύει αυτό που της χαρίζει.