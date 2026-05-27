Φρουροί-της-Επανάστασης:-Μικρές-οι-πιθανότητες-να-ξαναρχίσει-ο-πόλεμος,-οι-ΗΠΑ-είναι-αδύναμες

Ένας ανώτερος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχάμαντ Ακμπαρζαντέχ, δήλωσε ότι η πιθανότητα ενός νέου πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι «χαμηλή», αλλά προειδοποίησε ότι οι ιρανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και θα μετατρέψουν την ακτογραμμή σε «νεκροταφείο για τους επιτιθέμενους», εάν χρειαστεί, με βάση αναφορές από το ημι‑επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του Πολεμικού Ναυτικού του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε ότι η πιθανότητα άμεσου πολεμικού επεισοδίου με τις ΗΠΑ είναι μικρή λόγω «της αδυναμίας του εχθρού», αλλά τόνισε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν την περιοχή με πλήρεις προετοιμασίες και γεμάτα πυρομαχικά.

«Μην αμφιβάλλετε ότι θα μετατρέψουμε την περιοχή από το Τσαμπαχάρ έως το Μαχσχάρ σε νεκροταφείο για τους επιτιθέμενους», είπε, αναφερόμενος στα δυτικά και νότια τμήματα της εκτενούς ιρανικής ακτής που περιλαμβάνει τον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, ανακοίνωσε την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone τύπου MQ-9.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

Στο μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε την Τρίτη τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχειρίας, λέγοντας πως χτύπησαν στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ, κάτι που ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο με περισσότερες από 120 αεροπορικές επιθέσεις, σε μια από τις πιο έντονες ημέρες βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα - λιβανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Το Ιράν έχει ζητήσει να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι επιθέσεις στις νότιες επαρχίες του Χορμοζγκάν αποτελούν «σοβαρή παραβίαση» της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει εδώ και σχεδόν επτά εβδομάδες. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις ήταν αμυντικές, στοχεύοντας πυραυλικούς στόχους και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης μπορεί να χρειαστούν «λίγες ημέρες», μετά από προχωρημένες συνομιλίες για μια αρχική συμφωνία που θα επέτρεπε την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά και θα έδινε 60 ημέρες στους διαπραγματευτές για τα πιο σύνθετα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι διαπραγματευτές του Ιράν πιέζουν να συμπεριληφθεί η απελευθέρωση δισεκατομμυρίων δολαρίων «παγωμένων» κεφαλαίων στο αρχικό μνημόνιο.

Ανοδικές τιμές πετρελαίου

Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, ο Ρούμπιο τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά «έτσι ή αλλιώς». Η σύγκρουση έχει προκαλέσει πρωτοφανές σοκ στην προσφορά πετρελαίου, αυξάνοντας τις τιμές καυσίμων, λιπασμάτων και τροφίμων. Οι συναλλαγές μέσω των Στενών, που μεταφέρουν περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και LNG, παραμένουν μειωμένες από την έναρξη του πολέμου. Οι τιμές του Brent αυξήθηκαν περίπου 3,5% την Τρίτη, φτάνοντας στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι διατηρούν το δικαίωμα αντίποινων και ότι αεροπορικές μονάδες κατέρριψαν drone των ΗΠΑ, ενώ άνοιξαν πυρ σε άλλο drone και μαχητικό αεροσκάφος που εισήλθε στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μέσω Telegram δήλωσε ότι τα συνθήματα «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ» θα γίνουν τα συνθήματα της ισλαμικής και των καταπιεσμένων λαών.

Παγωμένα κεφάλαια και αρχική συμφωνία

Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πρόοδο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για ένα μνημόνιο που θα επέτρεπε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τελική συμφωνία. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επέστρεψε από το Κατάρ ζητώντας την απελευθέρωση περίπου 24 δισ. δολαρίων «παγωμένων» κεφαλαίων, το τελευταίο κρίσιμο σημείο στο deal. Οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «γενικά θετικές» από τα ιρανικά μέσα.

Η Τεχεράνη επιμένει σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού και εγγυήσεις κυριαρχίας, ενώ ζητά και παύση των συγκρούσεων στον Λίβανο, όπου η εκεχειρία του Απριλίου απέτυχε να σταματήσει τη δράση της Χεζμπολάχ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ «εντείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο», με «μεγάλες δυνάμεις στο πεδίο». Ασφαλείς πηγές ανέφεραν 31 νεκρούς και 40 τραυματίες από τις τελευταίες επιθέσεις στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.